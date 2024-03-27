禍不單行 Politico：美FTC考慮起訴TikTok

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-27 08:31

根據美國政治媒體 Politico 報導，三位知情人士透露，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 一直在調查 TikTok 在隱私和資料安全方面涉嫌的違規行為，可能在未來幾周內決定是否提出訴訟或和解。

知情人士表示，FTC 正在評估對 TikTok 及其母公司字結跳動的相關指控，包含否認中國當局可訪問用戶數據，從而欺騙用戶，並且違反兒童隱私法。

知情人士說，FTC 將決定是否起訴 TikTok，目前雙方尚未達成和解。FTC 的起訴案件與美國國會提出的強制出售法案無關。

TikTok 多年來飽受美國國安強硬派人士攻擊，擔心這款相當受歡迎的 App 會讓中國當局有機會取得美國用戶個資。眾議院本月稍早通過一項法案，要求字節跳動在 6 個月內出售 TikTok，否則將面臨被美國封殺的命運，但該法案目前在參院陷入僵局。

針對上述報導，FTC、美國司法部和 TikTok 發言人均拒絕置評。

在起訴之前，FTC 必須先將這起案件提交給司法部民事部門，藉由訴訟或和解，對 TIkTok 處以民事懲罰。知情人士表示，FTC 和司法部正在針對具體應包含那些內容進行討論。

雖然 FTC 對 TikTok 的調查已接近尾聲，但該案移交司法部後，司法部有 45 天的時間決定是否以 FTC 的名義尋求訴訟或和解，還是將此案發還由 FTC 起訴。