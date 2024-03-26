〈美股早盤〉晶片製造商和大型成長股反彈 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-26 21:42

美股主要指數周二 (26 日) 開高，因多數大型成長股和晶片股製造商股價走高，投資人密切留意接下來的經濟數據，評估美國央行的利率路徑。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.7%。

美國 2 月耐久財訂單增加，顯示企業對經濟的走向有些樂觀。另外商務部將在周五公布備受矚目的個人消費支出 (PCE) 物價指數，屆時許多市場將因復活節假期而休市。Fed 主席鮑爾也將在同一天發表演說。

摩根大通資產管理公司 (JPMorgan Asset Management) 全球市場策略師 Vincent Juvyns 認為，對經濟的更清晰了解意味著，進入第二季後，焦點將重新轉向企業獲利。他表示：「市場價格昂貴，但不是太貴，但在沒有業績推動的情況下押注股市進一步上漲將是危險的。」

摩根士丹利和摩根大通的策略師是最新發出警告的公司，他們說，如果公司利潤沒有加速增長，高估值就很難證明是合理的。受健康的美國經濟數據、Fed 降息押注以及對 AI 的樂觀情緒的影響，標普 500 指數今年漲近 10%。

英國《金融時報》(FT) 引述 Pimco 投資長 Andrew Balls 的話說，Pimco 持有的美國公債比平時少，而更傾向於英國和加拿大等國的債券。報告稱，Pimco 認為，通膨壓力可能導致 Fed 降息的速度比其他主要央行慢。

截至台北時間周二（26 日）22 時許：

焦點個股：

Reddit(RDDT-US) 早盤股價上漲 9.53%，至每股 65.50 美元

美國社群媒體平台 Reddit 盤前續漲 7.63%，開盤後勢將再創新高。該股周一大漲 30%，盤中一度觸及 61.94 美元創新高。消息面上，Reddit 繼上周掛牌強勁上漲後，周一推出的選擇權吸引大量看漲押注，一些分析師稱，這將有助於提振該公司股價。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 4.26%，至每股 179.98 美元

該公司執行長馬斯克在社群媒體 X 上宣布，本周將啟動所有配備全自動駕駛 (FSD) 功能的美國汽車，進行為期一個月的試驗。馬斯克也透過電子郵件向特斯拉員工下達指令，要求在北美交付車輛之前，向客戶安裝並展示最新的 FSD 版本。此舉旨在展示 FSD 系統的功能。

DWAC(DWAC-US) 早盤股價上漲 32.09%，至每股 65.98 美元

川普麾下的川普媒體科技集團 (TMTG) 與「特殊目的收購公司」(SPCA)DWAC 周一發表公告宣布，雙方的業務併購交易已經完成。從周二開始，完成反向收購的 TMTG，將在那斯達克交易所掛牌交易，交易代號為「DJT」，川普持有 DJT 公司 58% 股權。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月耐久財訂單月增報 1.4%，預期 1.2%，前值 - 6.9%

美國 2 月核心耐久財訂單月增報報 0.5%，預期 0.4%，前值 - 0.3%

美國 3 月經濟評議會消費者信心指數預期 106.9，前值 106.7

華爾街分析：

阿波羅全球管首席經濟學家日前警告稱，由於人工智慧 (AI) 股市的狂熱，投資者仍被輝達等 AI 公司的炒作所吸引。人們對 AI 的狂熱接管了美國股市，這可能會讓 Fed 今年難以降息。儘管上周更新的點狀圖表明，絕大多數官員仍預估今年至少會降息 3 次。