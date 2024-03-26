市場低迷 阿里巴巴取消菜鳥IPO
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-26 22:10
根據外媒周二 (26 日) 報導，阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 取消旗下物流公司菜鳥在香港首次公開發行 (IPO) 計畫，原因是市場狀況不佳，阿里巴巴對上市計畫失去興趣，此前就傳出延遲上市計畫，不過倘若市場復甦，上市計畫可能重新啟動。
阿里巴巴在周二的備審文件表示，目前計劃以 37.5 億美元的價格收購投資人和員工持有全部剩餘股份。阿里巴巴擁有菜鳥物流 64% 的股份。
報導指出，這是阿里巴巴第二次取消其主要業務上市計畫，去年該公司取消市值 110 億美元雲端部門上市計畫，震驚市場。菜鳥物流處理阿里巴巴電子商務的包裹，被認為是該集團成長速度最快的企業之一。
此外，阿里巴巴還擱置旗下連鎖雜貨店盒馬鮮生 (Freshippo) 上市計畫。在中國政府努力應對房地產危機、外國投資人信心喪失以及由此引發的經濟低迷之際，IPO 市場的不確定性日益增加。與此同時，由於消費者信心減弱，面相國內的企業正在努力增加收入。
阿里巴巴集團執行副主席暨聯合創始人蔡崇信周二表示，考慮到菜鳥對公司的戰略重要性，以及在建構全球物流網絡方面的長期機遇，現在是阿里巴巴加大對菜鳥投資的合適時機。
作為中國消費者需求的風向球，阿里巴巴面臨一些棘手問題。該公司的財報透露其市占被拼多多 (PDD-US) 和字節跳動等競爭對手蠶食。阿里巴巴去年第四季 (截至去年 12/31) 營收成長 5% 至人民幣 2,603 億元，增幅不僅低於分析師預期，還遠低於前幾年的增速。
更不確定的是，阿里巴巴正在經歷一場複雜的業務拆分，旨在創建獨立業務重振營運。該公司去年概述將盒馬鮮生和菜鳥上市計畫，但蔡崇信上月似乎軟化對這些計畫的立場，表示公司不急著讓菜鳥上市，因為充滿挑戰的市場會影響其公允價值。
菜鳥大概去年 9 月申請 IPO，在少數股東收購中估值約為 103 億美元。蔡崇信補充說，經過多年狂熱投資，阿里巴巴現在控制龐大資產組合，現在爭積極尋求出售其中一些非核心資產。據悉，該公司正在探索出售 Intime 連鎖百貨和其他零售業務的方法。
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