川普社群媒體公司上市 交易首日盤中股價大漲逾40%

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-27 01:47

美國前總統川普社群媒體 Truth Social 母公司川普媒體科技集團 (Trump Media & Technology Group, TMTG) 周二 (26 日) 正式上市，首日盤中股價飆漲逾 40%，期間還因股價劇烈波動而一度暫停交易，股票代號為「DJT」。

截稿前，Trump Media & Technology Group Corp(DJT-US) 周二盤中股價上漲 43.16%，每股暫報 71.58 美元。根據稍早前股價每股 68.28 美元計算，該公司未稀釋市值約為 92.5 億美元。

Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 表示：「相對於其基本面，該公司的估值偏高，但我不會在短期內提前買入。」他還指出，這一估值可能更多地反映川普支持者的熱情，而不是對潛在商業前景的合理估計。

不過也有外媒報導指出，該公司股東可能認為 Truth Social 應用程式平台的市占將大幅成長，足以讓公司實現獲利。再者，倘若川普在 11 月當選美國總統，其成長甚至可能會加速。

但就目前而言，TMTG 就像其前身特殊目的收購公司 (SPAC)Digital World Acquisition Corp(DWAC) 一樣是間賠錢公司。TMTG 在去年前九個月虧損 4,900 萬美元，為其營收的 14 倍多。

截至美國東部時間上午 11 點 54 分，TMTG 是美國交易所中漲幅第三大的股票，專注於散戶交易者的社群媒體和交易平台 Stocktwits 將其列為最熱門的股票。

此外，美國前總統川普在競選總統過程中面臨四項刑事審判，他一直努力籌錢應付競選資金和法律費用。