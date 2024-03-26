3個原因催動買氣 國銀房貸餘額連2月突破10兆元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-26 20:29

金管會今 (26) 日公布全體國銀 2024 年 2 月底房貸餘額達 10 兆 867 億元，為連續 2 個月突破 10 兆元大關，年增 8%，增幅持平上月，銀行局副局長林志吉表示，原因仍與新青安政策、軍公教築巢優利貸上路有關，以及傳統春節前有交屋潮所致。

根據金管會統計，2024 年 2 月底建築融資為 3 兆 6511 億元，年增 4.11%，為 2021 年 1 月高峰以來持續呈現下滑趨勢。林志吉說明，主因受到政府推出健全房市措施影響，其次為物價上漲導致建材價格變貴，建商推案信心較為審慎保守。

截至 2 月底，房貸加上建築融資，兩者合計約 13.74 兆元、年增 6.94%，為連續 7 個月成長。

至於銀行法 72-2 條，規範國銀對不動產放款不得超過 3 成，截至 2 月底，36 家 (不含土銀及輸銀) 銀行整體平均為 26.52%，較元月下滑，林志吉說明，該比率的分子放款及分母存款都較元月上升，但分母增幅較大，主要因春節過後，各銀行客戶的新台幣存款回籠，因此，整體平均下降約 0.23 個百分點。

就個別銀行來看，對不動產放款超過 29% 僅 1 家，比率落在 28~29% 的有 2 家，27~28% 的有 6 家，因此，接近紅線門檻家數只剩 9 家，較前一月減少 4 家。

星展銀行去年 8 月正式合併花旗銀行消金事業，導致不動產放款比率超出 3 成，近月來持續調整，林志吉證實，依照法規規範，原則上是給予 2 年的調整期，但星展已提早達標，2 月就降至 30% 以下了。