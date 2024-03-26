台灣櫻花取得愛菲爾51％股權 合搶千億元居家裝潢商機

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 18:25

廚衛電品牌台灣櫻花 (9911-TW) 與居家裝修知名品牌愛菲爾公司，於今 (26) 日舉行締結合作簽約儀式，台灣櫻花將以 1.1 億元取得愛菲爾 51% 股權。雙方將在通路協作與產品供應上深化合作，結合各自優勢與資源，共同搶攻台灣千億居家裝修市場。

瞄準每年千億市場的居家裝修，台灣櫻花於 2020 年成立櫻花家居，正式從廚房跨進居家空間，推動家居事業發展，以 B2B 營運模式，與建設公司聯手提供消費者居家裝修一站式服務。而愛菲爾專攻 B2C 市場，全台加盟門市超過 80 家，提供消費者室內裝潢設計、系統傢俱設計施工等裝修整合服務。兩大品牌策略聯盟合作下，透過通路協作，整合 B2B 與 B2C 經營，全面網羅新購與換購市場龐大商機。

為推進策略聯盟的資源整合，台灣櫻花預計投資取得愛菲爾 51% 股權，投資金額 1.1 億元，並已經董事會決議通過，授權董事長全權處理投資事宜。經由此次合作，櫻花集團可望在居家裝修的通路佈建與產品供應佈局上，邁出垂直整合的一大步。

台灣櫻花推動中長期佈局計劃中，定調以家庭為核心發展各項產品及服務，家居事業為從廚房跨進居家空間及創造公司下一階段增長的關鍵新事業。去年已斥資打造 SAKURA GRUOP 品牌館，藉由它的成立及過往累積的經營實力提出「HOME in O.N.E」的整體解決方案，整合集團品牌群，以創新的一站式服務重新定位為客戶、合作夥伴創造價值，如今再與居家裝修知名品牌愛菲爾策略聯盟。

法人表示，台灣櫻花以「廚衛電事業」及「整體廚房事業」兩大核心業務為公司創下連續 13 年營收與獲利雙成長，2023 年營收達 82.72 億元，稅後純益 10.69 億元，每股純益達 4.9 元。

台灣櫻花「家居事業」透過這幾年的經營布局，以通路優勢專攻 B2B 經營，對既有建商客戶延伸居家裝修服務，已逐漸展現在簽約金額的績效。