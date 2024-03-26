愛爾達科技成功掛牌創新板上市 收盤上漲56.8%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 13:54

台灣首家以轉播體育賽事為主的新媒體愛爾達 (8487-TW)，今 (26) 日正式掛牌創新板上市，為證交所創新板再添生力軍，愛爾達上市承銷價 50 元，並以 78 元開盤，收盤報 78.4 元，掛牌首日漲幅以 56.8% 作收。

愛爾達專注發展中華電信 (2412-TW)MOD 及 OTT 串流平台新媒體市場，有別於一般有線電視產業。愛爾達具備優異的新媒體科技技術能力，因應科技持續創新，行動通信技術持續發展，5G、AI 以及元宇宙等新興虛擬社群媒體應用，持續引進 4K、AR、VR 及多視角之新媒體轉播技術，不斷開創臺灣大型體育賽事之新媒體轉播新技術，建立臺灣體育賽事轉播知名品牌形象及口碑，成為臺灣體育賽事新媒體轉播市場領先者，並與各國際體育賽事授權商培養良好之合作默契，透過打造臺灣第一的運動轉播大平台，提供串接整合性服務予收視用戶及平台商，為愛爾達建立高競爭門檻。

愛爾達以體育賽事為主，影劇節目為輔的雙引擎模式作為營運策略，提供收視用戶多元化及優質精彩的體育賽事及影劇節目內容，成功吸引不同收視用戶，厚植愛爾達之品牌忠誠度。

以愛爾達營運實績而言，2023 年度稅前盈餘為 1.72 億元，年增 1.3 倍，而每股純益為 5.98 元，大幅高於 2022 年的 2.81 元，同時，2024 年愛爾達 1-2 月營收 1.25 億元，年成長 7.58%。