愛爾達科技成功掛牌創新板上市 收盤上漲56.8%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 13:54
台灣首家以轉播體育賽事為主的新媒體愛爾達 (8487-TW)，今 (26) 日正式掛牌創新板上市，為證交所創新板再添生力軍，愛爾達上市承銷價 50 元，並以 78 元開盤，收盤報 78.4 元，掛牌首日漲幅以 56.8% 作收。
愛爾達專注發展中華電信 (2412-TW)MOD 及 OTT 串流平台新媒體市場，有別於一般有線電視產業。愛爾達具備優異的新媒體科技技術能力，因應科技持續創新，行動通信技術持續發展，5G、AI 以及元宇宙等新興虛擬社群媒體應用，持續引進 4K、AR、VR 及多視角之新媒體轉播技術，不斷開創臺灣大型體育賽事之新媒體轉播新技術，建立臺灣體育賽事轉播知名品牌形象及口碑，成為臺灣體育賽事新媒體轉播市場領先者，並與各國際體育賽事授權商培養良好之合作默契，透過打造臺灣第一的運動轉播大平台，提供串接整合性服務予收視用戶及平台商，為愛爾達建立高競爭門檻。
愛爾達以體育賽事為主，影劇節目為輔的雙引擎模式作為營運策略，提供收視用戶多元化及優質精彩的體育賽事及影劇節目內容，成功吸引不同收視用戶，厚植愛爾達之品牌忠誠度。
以愛爾達營運實績而言，2023 年度稅前盈餘為 1.72 億元，年增 1.3 倍，而每股純益為 5.98 元，大幅高於 2022 年的 2.81 元，同時，2024 年愛爾達 1-2 月營收 1.25 億元，年成長 7.58%。
展望未來業績發展，愛爾達將透過「全年無休、無淡季」的賽事規劃策略，持續深耕並擴大收視用戶，為 2024 年度之整體業績奠定正向發展根基，加上今年下半年度愛爾達科技將攜手策略夥伴中華電信轉播巴黎奧運，有望帶來收視高峰，為 2024 年度整體業績錦上添花，帶來顯著成長動能，備受期待。
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