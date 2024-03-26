新復興2月單月稅後4990萬元勝去年全年 2月EPS 0.53元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 16:03

高頻 5G 微波基板廠新復興 (4909-TW) 力拚今年營運的成長，新復興今 (26) 日公布 2024 年 2 月自結營收 4990 萬元，年增 12.48 倍，每股純益 0.53 元，大舉超越 2023 年全年稅後純益的 3889 萬元、每股純益 0.42 元的業績，主要在於 5G 基地台天線出貨量的增加。

新復興 2024 年 1-2 月營收 3.21 億元，年增 2.16 倍，新復興自結 20241-2 月稅後 9260 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益爲 0.98 元。

新復興主管指出，2024 年以來的業績成長的主因在鐵氟龍基材的 5G 基地台天線出貨量的增加，目前訂單能見度爲 1-1 個半月。