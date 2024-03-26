搶攻連假商機 統一高雄設「統一集團生活美學館」將登場
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 11:53
迎接即將到來的四天連假，統一 (1216-TW) 一口氣集結了統一集團旗下 27 個大家最熟悉親切的生活美食品牌，設立「2024 統一集團生活美學館」在 4 月 4 日到 7 日將於高雄夢時代購物中心 8 樓時代會館盛大登場。
統一指出，2023 年在高雄夢時代初登場的「統一集團生活美學館」，四天共吸引超過 14 萬的購買人潮、好評不斷，今年的規模再進化，一口氣集結了 27 個統一集團旗下大家最熟悉親切的生活美食品牌，祭出各種獨家優惠內容與試吃活動。還有好康再加碼，展場內單筆消費滿 99 元即可兌換限量好禮、累積消費滿 299 元還可參加萬元禮券的抽獎活動，天天都會抽出一位幸運兒。
統一指出，在這四天展期中，每天早上 10 時 30 分將提供早鳥美味大放送，「昂舒巴黎現烤可頌」限量免費吃。大小朋友最愛的 OPEN 小將、雪鈴兔波波也會到現場一起唱跳玩樂，還可以與波堤獅玩抽抽樂挑戰賽；近距離欣賞統一獅 Uni-Girls 的活力熱舞，與啦啦隊女孩瑟七、斐琪、Maggie、Yuki、Mina 一起互動玩遊戲，還有多項活動節目的眾多好禮等你來拿。
統一指出，「2024 統一集團生活美學館」展場百元美食好誘人，必須吃起來，統一麵包百元福袋可任選 4 款麵包，Amelie"s Bagel 星級貝果也推出百元超值組，還有遊戲加碼獎不完，保證人人有獎。波堤獅現身擔任超萌店長的 Mister Donut 推出甜甜圈三入甜甜價 100 元。法式精品烘焙─昂舒巴黎現作酥脆爆餡泡芙、香烤楓糖可頌、超人氣一口迷你泡芙組合，通通只要 100 元！此外，貝洛邦推出歐式麵包全新品獨家讓觀展民眾搶先嚐。茶裏王打造回甘 bar 特調多款茶飲，任購兩杯還可抽好禮。酷聖石 COLD STONE 帶來展場獨家口味單球冰淇淋、冰銅燒的超值特惠價。
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