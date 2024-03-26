搶攻連假商機 統一高雄設「統一集團生活美學館」將登場

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 11:53

迎接即將到來的四天連假，統一 (1216-TW) 一口氣集結了統一集團旗下 27 個大家最熟悉親切的生活美食品牌，設立「2024 統一集團生活美學館」在 4 月 4 日到 7 日將於高雄夢時代購物中心 8 樓時代會館盛大登場。

統一指出，2023 年在高雄夢時代初登場的「統一集團生活美學館」，四天共吸引超過 14 萬的購買人潮、好評不斷，今年的規模再進化，一口氣集結了 27 個統一集團旗下大家最熟悉親切的生活美食品牌，祭出各種獨家優惠內容與試吃活動。還有好康再加碼，展場內單筆消費滿 99 元即可兌換限量好禮、累積消費滿 299 元還可參加萬元禮券的抽獎活動，天天都會抽出一位幸運兒。

統一指出，在這四天展期中，每天早上 10 時 30 分將提供早鳥美味大放送，「昂舒巴黎現烤可頌」限量免費吃。大小朋友最愛的 OPEN 小將、雪鈴兔波波也會到現場一起唱跳玩樂，還可以與波堤獅玩抽抽樂挑戰賽；近距離欣賞統一獅 Uni-Girls 的活力熱舞，與啦啦隊女孩瑟七、斐琪、Maggie、Yuki、Mina 一起互動玩遊戲，還有多項活動節目的眾多好禮等你來拿。