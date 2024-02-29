愛爾達科技預計3月底掛牌 2024 Q3展望巴黎奧運

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-29 19:22

台灣運動轉播的領導品牌愛爾達科技 (8487-TW)，去年 12 月底正式通過臺灣證券交易所審議，成為國內第一家 100% 營運新媒體的上市公司。在數位浪潮席捲全球之際，愛爾達科技預計將於 113 年 3 月下旬於創新板數位雲端產業類股掛牌上市。

愛爾達將訂於有明 (1) 日舉辦股票創新板上市掛牌前業績發表會，主辦承銷商為宏遠證券。愛爾達科技並且即將迎接今年夏天國際最大盛事 - 2024 巴黎奧運會，連續四次取得台灣區媒體總代理業務。

愛爾達董事長陳怡君指出，連續四次取得夏季奧運會台灣區總代理，無疑是國際奧會 IOC 對愛爾達的莫大肯定。愛爾達 2008 年成立新媒體後，長年攜手中華電信 (2412-TW)，跟隨數位匯流的進步發展，用體育轉播寫歷史。今年奧運在巴黎，愛爾達將再次與中華電信結合最新轉播技術，將最高殿堂的精采轉播呈現給觀眾，以收看裝置的大小互用、搭配眼球經濟也是眼球革命，讓每個人的眼球經濟碎片集合起來，讓必有黏度獲得最大值，創造公司最大獲利。

目前股本 2.5 億元的愛爾達於 2000 年成立，主要從事數位內容業務及媒體廣告託播二大類，其中數位內容業務包括數位影音頻道經營、數位串流服務提供、轉授權數位影音內容。愛爾達以新興之數位、網路、通訊及轉播技術為本，並攜手策略夥伴中華電信 MOD，全面將體育賽事、影視內容推向數位化及多元化發展，透過持續領先市場引進 4K、AR、VR 及多視角之新媒體轉播技術，不斷開創臺灣大型體育賽事之新媒體轉播新技術，成為台灣體育賽事新媒體轉播的市場先進者。

愛爾達 2023 年營收為 9.68 億元，毛利率 35.41%，年增 16.05 個百分點，全年稅後純益 1.36 億元，年增 1.13 倍每股純益 5.98 元。

愛爾達 2024 年愛爾達除確定取得巴黎奧運轉播權外，多項國內外知名賽事也已取得複數年限轉播代理權，從球類團體運動到個人競技運動，近年目標為規劃「全年無休、無淡季」的賽事規劃策略，藉此帶動產業動能，目前已成功構建一套完整的長期營運模式。