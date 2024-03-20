〈焦點股〉00939上市首日量價齊揚 空降台股高息ETF規模第六大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-20 10:26

近來掀起全民搶買高股息 ETF 熱潮，其中，統一台灣高息動能 (00939-TW) 於今 (20) 日正式掛牌上市，使得上市櫃台股高股息 ETF 增加至 18 檔，總規模高達 1.1 兆元，規模前十大皆在百億以上，00939 甫掛牌就以 535 億元空降規模排行榜第六名。

00939 發行價為 15 元，今天上市後呈現量價齊揚，最高來到 15.39 元，漲幅達 1.85%，盤中交投熱絡，推升成交量至 45 萬張 (截至上午 10 點半)。

00939 採月配息和月底領息機制，是第一檔可讓投資人自組雙周配的台股高息 ETF，投資人現在就可以直接在交易所買進 00939，打造多週期領息組合。

近期台股企業的年報公布已到尾聲，當年度股利政策則是在 5 月底前會陸續出爐，投資人無暇緊盯每檔個股的財報及股利動態，可以用 00939 追求高效投資。

00939 是唯一一檔為台股除權息周期量身訂做的高股息 ETF，其追蹤之指數利用企業最新財報，從全產業精準網羅獲利能力強的高息股，再依據當年度公告的股利率加權，打造優質的高股息投資組合。除權息高峰後，指數依夏普值動能調整成分股權重，讓投資人同時擁抱高股息和總報酬成長。