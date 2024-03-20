萬眾矚目！00940規模1752億元 榮登高息ETF第四大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-20 20:54

元大台灣價值高息 (00940-TW) 於 3 月 11 日至 15 日展開募集，全台掀起申購轟動，元大投信統計結果出爐，募集規模高達新台幣 1752 億元，榮登台股高息 ETF 規模第四大，00940 已正式成立，並於元大投信官網揭露基金淨值，預計 4 月 1 日掛牌。

以今 (20) 日高息 ETF 規模來看，元大高股息 (0056-TW) 以 2771 億元穩居第一，第二、三名分別為國泰永續高股息 (00878-TW) 2639 億元、群益台灣精選高息 (00919-TW)1890 億元，00940 以 1752 億元空降第四大。

元大投信表示，00940 掛牌前一營業日，將於元大投信官網公告申購買回清單等交易資訊，並以當日結算淨值為掛牌參考價。

00940 申購掀起熱潮，元大投信指出，從台灣 ETF 發展歷程角度，募集指標意義在於相對於個股投資，00940 具備分散風險、定期調整持股等有利 ETF 存股投資特性，吸引多數投資人優先選擇，據此自動參與 ETF 指數化投資策略，將個人投資從短期的個股價差操作，轉至中長期投資組合存股領息，並紀律定期調整持股。

00940 預計 4 月 1 日掛牌，掛牌後股價會逐日變化，投資人於台股開盤或盤後交易時間可自由交易。元大投信提醒，00940 股價變化與成分股整體漲跌較為相關，即使買進資金眾多，ETF 股價也不會有必然上漲之情形，自掛牌日起，流動量券商將依市況提供 00940 的交易流動性，保護投資人權益，提醒交易應以淨值變化為主要考量。