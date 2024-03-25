〈焦點股〉搭上美股、日股創高熱潮 00941爆量強漲半根漲停
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-25 11:39
美股、日股近來漲勢猛烈，日經指數上周五 (22 日) 首度衝上 41000 點關卡寫新猷，儘管日股今 (25) 日面臨賣壓出籠，不過，中信上游半導體 ETF(00941-TW) 獲得買盤青睞，強漲逾半根停板，為今天 ETF 族群中表現最強勢，一度來到 17.28 元，改寫掛牌新高，截至午盤，成交量已逼近 14 萬張。
00941 發行價 15 元，於 3 月 15 日正式掛牌上市，追蹤的指數是「ICE FactSet 上游半導體指數」，是全台首檔鎖定投資於上游半導體設備與材料廠，成分股包含信越化學、科林研發、艾司摩爾、東京威力科創、應用材料等，號稱日股純度最高。
美國聯準會點陣圖暗示今年將 3 次降息，提振市場樂觀情緒，美股、日股不斷創新高。雖然 00941 成分股並無台積電，台股部位僅持有崇越 (5434-TW) 及健策 (3653-TW)，但這 2 檔個股近日股價都表現不俗。
中信上游半導體經理人葉松炫表示，在過去二、三年間，受到疫情、庫存影響，半導體相關供應鏈基本面沉寂了一陣子，但隨著 AI 的快速崛起及庫存去化已到尾聲，半導體產業如今已經來到新舊交替的時點。
葉松炫認為，隨 AI 等新應用需求帶領半導體進入上升軌道，對於半導體產業鏈的上游 - 設備儀器與材料的需求將不斷提升，有望帶動相關供應製造商獲利表現，而這些上游廠商主要集中在美國、歐洲、日本，這也是中信上游半導體（00941）主要投資國家。
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