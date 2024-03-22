〈焦點股〉GTC再掀半導體熱潮 ETF新兵00941漲近2%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-22 11:36
輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 年度 GPU 技術大會 (GTC) 於 18 日登場，同時也發布新款 AI 晶片 B200，掀起新一波人工智慧熱潮，引領科技股近期表現回彈。3 月 15 日掛牌的 ETF 新兵中信上游半導體 (00941-TW) 今 (22) 日獲得買盤青睞，股價上漲近 2%，截至午盤前，最高價來到 15.89 元，累積迄今已漲了近 6%。
中國信託投信表示，隨 AI 應用想像空間變大，助攻半導體投資熱潮，全球重量級半導體及 AI 大廠營收展望佳，建議定期定額上游半導體 ETF 以跟上產業新一波成長契機。
中信上游半導體經理人葉松炫指出，生成式 AI 自去年引發熱潮後，引領全球股市持續攀高，市場對高階晶片需求強勁，使半導體產業再度成為全球投資人的焦點，各國加速重組半導體供應鏈，預期對設備材料需求將不斷增加，半導體上游供應商便成了這波 AI 掀起的投資熱潮中，率先受惠的族群。
今年以來，全球主要股市普遍有所表現，其中日經 225 指數的漲勢備受矚目。葉松炫說，日本挾半導體產業上游優勢，在全球半導體關鍵技術的設備製造及材料製造領域佔有一席之地，像是日本最大半導體設備商東京威力科創、測試設備供應商愛德萬測試、日本晶圓切割機大廠 DISCO、全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學等股價表現維持強勁，激勵日本股市突破歷史新高點。
不僅如此，台積電先進封裝 CoWoS 產能供不應求，Google、微軟等主要客戶預計皆會採用，而因應 AI 應用快速成長，所帶動的半導體先進封裝需求，台積電計畫將建設首座先進封裝廠，愛德萬測試、泰瑞達等日系封測設備商可望受惠。
以中信上游半導體追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數來看，國家配置以美國、日本、荷蘭等為主，投資聚焦兩大半導體上游產業：半導體關鍵技術的設備製造及材料製造，其成分股囊括擁有技術專利、取代性低等護城河優勢，營運相對穩健，適合投資人長期參與成長。
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