賣股套現！中國「減持風」又起 今年來170家公司發布公告

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-26 11:00

去年 8 月底中國政府公布減持新規後，上市公司減持計畫進入冷凍期，隨後兩個月三市幾乎無減持公告，但近幾個月「減持風」又吹了起來。

據《界面新聞》報導，東方財富 Choice 的數據顯示，截至 3 月 23 日，今年以來已有 176 家上市公司發布了股東減持計畫或減持進展，這和去年 8 月底減持新規剛發布後市場的冷靜克制截然不同。

進一步來看，董監高、控股股東等上市公司「內部人」，今年 1 月以來也陸續開始重新成為減持主體。

年初以來，至少有 30 份減持公告的減持主體是上市公司的現控股股東、高層、實控人或前述主體的關聯方（包括一致行動人）。新晨科技、深圳瑞捷、恒實科技、中文在線、綠康生化、銀禧科技等公司更同時被多名高層扎堆減持。

除了上市公司「內部人」佔據一定的減持主體比重，粗略統計，今年來還有近 40 家的減持主體是私募，3 月來減持主體是私募的公司就超過 20 家。

一位私募人士說，市場的減持需求一直都很旺盛，最近大盤還好，交易所批准稍微多點了。「減持現在還沒有完全放開，至少要等到年報期以後才能有所預測。」

值得一提的是，今年來發布減持公告的 176 家公司中，有的公司還撞上正在進行的回購計畫。