Fisker與大型車商談判破裂 股票停牌

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-26 01:50

陷入困境的電動車新創公司 Fisker 周一 (25 日) 與一家主要汽車製造商就投資進行的談判破裂，這家資金緊張的電動車公司上周暫停電動車生產，目前面臨的不確定越來越大，可能面臨申請破產保護，同日股票已暫停交易並等待公告。

Fisker 曾在 3 月 18 日表示，已從一家現有投資人獲得 1.5 億美元的融資承諾，但該交易的條款之一是與一家未具名的大型汽車製造商達成投資協議。該公司表示，倘若協議破局，就需要重新談判融資條件，或者尋求破產保護在內的其他選擇。

外媒指出，Fisker 的問題與汽車製造商普遍策略改變吻合，這些車商不是在銷售成長放緩的情況下控制電動車投資，不然就是在更加艱難的市場中努力尋求融資。