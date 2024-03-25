東生華降血脂藥、癌症NGS檢測 助攻整體營運向上

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-25 17:43

東生華 (8432-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理楊思源表示，東生華擁多項成長動能，其中強效高血脂藥持續成長，以及癌症 NGS 檢測有望在今年 5 月 1 日納入健保給付，兩大產品今年可望繳出雙位數成長的業績，並帶動整體營運往上。

楊思源表示，目前市面上最強效、口服、新複方降血脂強效新藥 Cretrol(脂瑞妥)，在 2022 年納入健保給付，因此 2023 年成長高達 46 倍，且在降血脂藥品市場中，有 40% 屬於高強度降血脂藥品，約有 28 億元的市場規模；輕度降血脂方面，去年與 2022 年持平。同時看好，強效高血脂藥物今年持續成長。

另外，楊思源提到，癌症 NGS 檢測預計最快可以在 5 月 1 日納入健保給付，除了帶動自費檢測成長之外，預估在健保市占中能有 5% 的比重，也是東生華今年重要的成長動能。

TNCE 與困難學名藥也是東生華今年的成長動能，楊思源說明，去年缺貨的新機轉心絞痛自費用藥重返市場，Rancad 自費品項已進入包括醫學中心在內的 130 家醫院。另外，困難學名藥 Alprosm，可以幫助糖尿病患者的傷口更快恢復，目前是台灣市場中第一張藥證。

楊思源進一步提到，預計今年年底有 2 項藥品領證，包括治療骨質酥鬆、骨質增生的 Kauliv，以及治療乾眼症的 Tyrvaya。楊思源表示，若 Kauliv 順利領證，將會是第 3 家進入 teriparatide 市場，期望未來市占可達 10 至 12%，約 1 億元的市場規模。