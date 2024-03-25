東生華兩大小金雞挹注 今年營收上看12億元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-25 17:07

東生華 (8432-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理楊思源指出，去年有機方面個體穩定成長，無機部分則投資小金雞「創益生技」，帶動去年業績創高，營收達 8.11 億元。今年再投資小金雞 2 號「高峰藥品」，今年營收上看 12 億元。

楊思源表示，無機成長方面除了積極擴展通路外，去年在小金雞 1 號「創益生技」加入後，產品年齡層從高齡延伸至幼童，也開拓全台 3700 家診所與藥局通路，去年營收約 3 億元。

楊思源表示將積極增加無形資產，預計第二季簽約美國困難學名藥。同時，第二季也會與日本公司簽約小兒科與耳鼻喉科醫材，擴張小兒科與預防醫學的無形資產，為創益注入活水。

楊思源進一步提到，今年再度投資小金雞 2 號「高峰藥品」，持續深耕高齡市場領域。高峰藥品擁有自身品牌的口服玻尿酸，以及慢性病、骨關節去去通路銷售，過去獲利穩定，去年營收約 3 億元。楊思源表示，雙方攜手合作將有加乘效果，預計營收有望達雙位數成長，今年挑戰營收 12 億元。

楊思源指出，小金雞計畫會持續發展，未來也會投資潛力公司成為集團的一份子，互補效應將加速區域拓展力道，進一步擴大銷售版圖，提升無機成長經營績效。