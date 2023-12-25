東生華取得創益股權跨足診所通路 營收大躍進

東生華 (8432-TW) 未來將以有機與無機成長的雙軌策略，其中，有機成長來自新舊產品穩定供貨，業績維持雙位數成長；無機成長則是取得診所藥局通路商創益 51% 股權，成為旗下第一間子公司。法人預期，東生華併入創益後，今、明年營收將超過 8 億元，增加 6 成。

總經理楊思源指出，創益原本同為東洋集團，東生華為跨足診所通路，加上公司未來會陸續推出腸胃道藥，因此以增資方式取得創益 51% 股權，預計 12 月就會併入報表。

創益擺脫 2019 年代理減肥藥虧損陰霾，目前主要營收來源為東洋流感疫苗經銷以及銷售胃腸道用藥，估今年營收回升至 3 億元，登新高，全年也有機會損平。

楊思源表示，併入創益成為子公司後，將其定位在預防醫學，第一年會先重新審視、整頓業務，後續會再加入預防醫學相關的處方用藥與益生菌等，其中，處方用藥預計 2025 年取證上市。

東生華有機成長業務方面，明年第一季將取得類風溼性關節炎蛋白新藥共 4000 萬元里程碑金；第二季預計送出四張查驗登記：包含 505b2 新藥 2 張、特殊學名藥 1 張、TNCE 新藥 1 張，此外，也將有 TNCE 產品準備進入臨床試驗。

另外，骨質疏鬆生物相似藥查廠時程受到疫情影響，時程比預期晚，目前預計明年第二季會展開查廠程序，最快明年第四季取證，此外，該產品也正在洽談中南美洲授權。乾眼症用藥則已在今年提出藥證申請，預計最快明年底取證。

東生華也加速進入亞洲市場，包含高血壓用藥已取得泰國、緬甸藥證許可，抗心律不整藥物已取得香港藥證許可，其餘新藥發展未來也將瞄準菲律賓、越南、馬來西亞、印尼市場。