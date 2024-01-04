東生華乾眼症噴鼻液有望年底取證 2025年營收再邁大步

東生華 (8432-TW) 代理引進的 TYRVAYA 乾眼症噴鼻液，今 (2024) 年初就獲得台灣衛福部食藥署 (TFDA) 新藥查驗登記的續審通知，若審查順利有望年底取證，有助 2025 年營收再邁大步。

總經理楊思源表示，TYRVAYA 是由美國製藥公司 Oyster Point Pharma 開發的新藥，並於 2021 年在美國獲得 FDA 新藥許可證並上市；東生華透過與箕星藥業合作，並進行台灣 Tyrvaya 的查驗登記及商業化。

東生華說明，乾眼是由多種因素導致的眼表疾病，以淚膜受損為特徵。健康的淚膜能保護和潤滑眼睛、沖走異物，然而台灣現行的治療藥物卻尚未能滿足病患需求。

東生華眼科新藥 TYRVAYA 噴鼻液是一種高選擇性的膽鹼受體促效劑，經美國 FDA 批准作為多劑量包裝且不含防腐劑的噴鼻液，治療乾眼症徵候及症狀，可促進患者天然淚液分泌，適合輕度至重度乾眼症患者，提供更簡便、安全的治療選擇。

根據兩項臨床試驗共 940 名乾眼症患者使用資料顯示，患者平均在僅使用一劑 TYRVAYA 噴鼻液就有淚液分泌增加的改善，在使用 2 週期間，患者的乾眼症症狀和癥兆有明顯治療反應，使用 4 週後平均產生的天然淚液量仍然顯著增加，大幅改善患者生活品質。

總經理楊思源指出，乾眼症全球醫藥市場規模龐大，且呈現迅速增長。根據 Global Data 的報告顯示，2018-2028 年乾眼症的年複合成長率高達 10.6%，預估至 2028 年全球市值最高可達 111 億美元。