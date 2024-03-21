〈台股盤中〉台積電等電子權值股領跑 指數跳空大漲改寫歷史新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-21 10:52
台北股市今 (21) 日早盤市場資金以狂敲包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 等電子權值股，激勵集中市場加權股價指數站上 2 萬點，盤中大盤指數最高達 20150.3 點，創下台股歷史新高，包括簡伯儀及黃漢成等專家都指出，台股今天有機會收盤站上 2 萬點大關。
在台灣地區電價即將調漲同時，市場注意的焦點並已由重電族群進一步轉向風電及太陽能股題材、證券分析師黃漢成說，盤中包括上緯投控 (3708-TW)、元晶 (6443-TW) 及安集 (6477-TW) 都是強勢個股，同時目前市場圍繞在輝達的 AI 題材打轉，目前在最新的發表會中，顯然市場焦點指向人形機器人，包括所羅門 (2359-TW) 及廣明 (6188-TW) 受注意。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台腦集中市場早盤大漲超過 300 點，也推升指數創新高，且大盤技術指標翻多，台股今天有機會收盤站穩 2 萬點大關，在大盤類股輪動同時，包括記憶體族群及汽車板族群都應注意的族群。
市場在密切注意包括敬鵬 (2355-TW)、健鼎 (3044-TW) 及定穎 (3715-TW) 等汽車板類股，主要因特斯拉對其系列車款在更換晶片，同時全球車市已進入明確的換車周期。
台北股市今天開盤大盤指數以 19843.8 點開出，盤中最高 220150.3 點，最低 19843.8 點，預估全場成交值爲 5000 億元。同時，早盤電子股在大盤的資金比重明顯也走高到 70%。
台股大盤早盤的大漲在台積電、台達電 (2317-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW 等電子權值股大漲的挹注。同時，欣興 (3037-TW) 股價也在資金簇擁之下站上 200 元大關。
至於台積電，今天早盤多方力道強，股價跳空開高以 773 元開出，最高 784 元，最低 772 元，盤中成交量己達 2.5 萬張。
同時，金融股今天也助攻挹注一臂之力，盤中金融股指數上漲 1.29%。
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