〈台股盤中〉台積電等電子權值股領跑 指數跳空大漲改寫歷史新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-21 10:52

台北股市今 (21) 日早盤市場資金以狂敲包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 等電子權值股，激勵集中市場加權股價指數站上 2 萬點，盤中大盤指數最高達 20150.3 點，創下台股歷史新高，包括簡伯儀及黃漢成等專家都指出，台股今天有機會收盤站上 2 萬點大關。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台腦集中市場早盤大漲超過 300 點，也推升指數創新高，且大盤技術指標翻多，台股今天有機會收盤站穩 2 萬點大關，在大盤類股輪動同時，包括記憶體族群及汽車板族群都應注意的族群。

台北股市今天開盤大盤指數以 19843.8 點開出，盤中最高 220150.3 點，最低 19843.8 點，預估全場成交值爲 5000 億元。同時，早盤電子股在大盤的資金比重明顯也走高到 70%。

至於台積電，今天早盤多方力道強，股價跳空開高以 773 元開出，最高 784 元，最低 772 元，盤中成交量己達 2.5 萬張。