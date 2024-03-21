〈台股盤後〉權值群雄齊上光明頂 飆漲414點收20199點 再創歷史新高

台股今 (21) 日開高走高，在資金狂潮席捲下，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等權值股輪番發動漲勢，推升加權指數終場飆漲 414.64 點，收在 20199.09 點，續創歷史新高，成交量 4860 億元，較昨日略為收斂。