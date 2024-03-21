〈台股盤後〉權值群雄齊上光明頂 飆漲414點收20199點 再創歷史新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-21 14:49
台股今 (21) 日開高走高，在資金狂潮席捲下，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等權值股輪番發動漲勢，推升加權指數終場飆漲 414.64 點，收在 20199.09 點，續創歷史新高，成交量 4860 億元，較昨日略為收斂。
權值股走勢一致，權值三王同步走揚，台積電再度上攻，漲幅達 3.4%，靠攏前高 796 元，鴻海也續強，漲幅達 3.3%，收在 142.5 元，市值逼近 2 兆元，並改寫近 14 年來新高，聯發科 (2454-TW) 漲近 1%。
另外，台達電 (2308-TW) 也扮演多頭要角，挾量強漲近 7%，其他如日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 也都在盤上表現，金控族群包括富邦金、國泰金、中信金、兆豐金等漲幅至少 1% 起跳，也推升大盤走勢。
市場持續聚焦重電與 AI 概念股，士電 (1503-TW) 亮燈漲停再度改寫新高價，成交值高達 116 億元，位列全台股第三高，僅次於台積電與鴻海，中興電 (1513-TW) 也走強，漲幅近 3%，同樣締造新猷。
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