〈電價調漲〉商總許舒博爭取民生330度以下漲3% 受惠戶908萬

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-22 18:44

電價費率審議會今 (22) 日拍板確定跳漲，商總理事長許舒博於會中建議在原經濟部方案多增加一級距，成功爭取住宅用電每月 330 度以下級距漲幅 降為 3%，預估將有 908 萬戶受惠。

許舒博表示，考量電價調漲對物價以及民生經濟造成的衝擊，於會中建議原經濟部方案多增加一級距。住宅用電原先方案為每月 700 度以下調漲 5%，增加 330 度以下級距調漲幅度降為 3%，最終獲主席同意核准，預計受惠戶數高達 908 萬戶。

小商家部分，原方案為 1500 度以下調漲 5%，同樣增列一級距，700 度以下漲幅調降至 3%，預估將有 76 萬戶受惠。

另外，此次經濟部決議農漁業、學校與社福團體等 7.8 萬戶凍漲，並由台電吸收。對此許舒博認為，考量台電財政拮据，建議這方面明年度應由各中央主管機關，分別視情況編列預算補助。