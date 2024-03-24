〈台股風向球〉資金活水接力 2萬點續航看本周40多家除息秀表演

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-24 11:50

台股加權指數上周大漲 545.93 點，收在 20228.43 點，正式站穩 2 萬點大關，技術面仍持續有過熱跡象，台股交易員提醒，新 ETF 帶進的資金活水一波接一波，但交投集中在少數族群，架構並不健康，仍須居高思危，本周有超過 40 家上市櫃公司除權息，填息力道將成為多方續航的一大指標。

上周外資在集中市場連 2 賣，不過投信連 3 買，一周來更是暴買 718 億元，抵銷了外資的賣壓。

從買超金額來看，投信買超主要有鴻海 (2317-TW) 達 54.5 億元，聯發科 (2454-TW) 達 49 億元，光寶科 (2301-TW) 逾 47 億元，聯詠 (3034-TW) 逾 43 億元，中美晶 (5483-TW) 達 41 億元，和碩 (4938-TW)、世界 (5347-TW)、長榮 (2603-TW) 和台達電 (2308-TW) 均超過 30 億元。

不過，投信賣超技嘉 (2376-TW) 逾 35 億元，世芯 - KY(3661-TW) 達 27 億元，力旺 (3529-TW) 和台積電 (2330-TW) 在 13 億元上下，奇鋐逾 9 億元。

而外資賣超長榮達 96.4 億元最多，其次為聯發科近 69 億元，技嘉超過 50 億元，和碩 41.6 億元，神基 (3005-TW)38 億元，光寶科、鈊象 (3293-TW) 和華碩 (2357-TW) 達 28 億元。

但外資同時仍進場布局大型電子股，買超台積電近 120 億元，欣興 (3037-TW) 近 67 億元，台達電 51 億元，鴻海達 38 億元，緯創 (3231-TW) 近 30 億元，元大台灣 50(0050-TW) 也超過 27 億元，神達 (3706-TW) 共 16 億元。

台股交易員認為，統一和元大高息 ETF 帶進強勁資金活水，合計超過 2000 億元，使台股站穩 2 萬點，本周有不少指標股將進行除息交易，如光寶科、神基、矽力 *-KY(6415-TW)、聚陽、仁寶等，填息力道成台股續攻的重要指標。