美股一路創紀錄新高 法興喊出華爾街最高目標價：5500點

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 13:45

法國興業銀行策略師表示，在企業獲利前景改善和人工智慧熱潮的背景下，美國股市破紀錄的上漲動能勢不可擋。

Manish Kabra 領導的團隊將標普 500 指數年終目標價從 4750 點上調至 5500 點，這是彭博所追蹤策略師中的最高預測，新目標意味著較目前水準成長 5% 以上。

Kabra 在報告中寫道：「美國例外論正在不斷增強。」 「儘管市場普遍樂觀，但我們認為這是理性的而不是過度的，因為利潤增長持續增加，並推動標普 500 指數一路創新紀錄。」

Kabra 的團隊自去年 11 月起，就建議投資者買進美股，標普 500 指數從那時起已上漲 20%。

由於對聯準會降息的押注，美國股市今年創下新高，自 2024 年初以來，標普 500 指數已達 20 次歷史新高。富有彈性的經濟成長支撐了企業獲利，而科技巨頭則在人工智慧的熱潮中飆升。

今年第一季尚未結束，標普 500 指數已經達到 5241 點，超過分析師年初的平均目標價 4962 點。

隨著市場預測者爭相追趕漲勢，包括美國銀行的 Savita Subramanian 和瑞銀集團的 Jonathan Golub 在內的其他策略師，在過去一個月也紛紛提高了年終目標。

美國銀行的 Michael Hartnett 和摩根大通的 Marko Kolanovic 等一些預測人士警告，美股市場存在泡沫。 但法國興業銀行的 Kabra 駁斥了這些擔憂，稱標普 500 指數需要上漲 6250 點左右 (比目前水準高出 20%)，才能達到泡沫估值高峰。