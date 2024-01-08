渣打CIO：2024看好美日韓股 美下半年30%機率衰退

渣打首席投資辦公室 (CIO) 今 (8) 日發表 2024 年投資展望，預期美國上半年經濟走向軟著陸，下半年經濟衰退機率約 30%，保守預估 6 月才會啟動降息，到 2024 年底，有機會降 125 個基點 (5 碼)；全球股票方面，渣打 CIO 認為，今年企業獲利將會恢復增長，聚焦美國、日本及南韓市場；日元兌美元可望升到 135 價位，金價未來 12 個月也有機會漲到每盎司 2150 美元新高。

渣打 CIO 指出，隨著過去一年利率緊縮政策帶來的影響，美國通膨放緩趨勢已於 2023 年底形成並將持續至 2024 年，利率政策的轉捩點也可能在年中出現，然而通膨壓力減緩，將更凸顯經濟疲弱的跡象，促使聯準會開啟降息周期。

渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐表示，渣打 CIO 相對看好成熟市場政府債，隨著成熟市場的經濟展望將在 2024 年走弱，對政策利率見頂的預期也隨之增強，可能進一步推升債券價格。以美國 10 年期國債殖利率為例，近期將下滑至 3.75%-4.00% 的區間，目前已經來到上緣，並可能在未來 6-12 個月進一步降至 3.25%-3.50%。

新興市場貨幣兌美元的匯率將在 2024 年繼續獲得支撐，對本國幣別的債券有利。此外，去年新興市場央行提前成熟國家央行採取收緊貨幣政策的行動，同樣有機會在 2024 年率先轉向貨幣寬鬆政策。目前降息的樂觀情緒已經在市場價格中反映出來，渣打 CIO 也對新興市場本國幣別政府債轉持中性觀點。

渣打 CIO 持續偏好美國股市，在通膨壓力減輕後，美國公司的強大定價能力有助於維持穩健的淨利潤率。渣打 CIO 認為可考慮採取「槓鈴式投資策略」配置，納入科技和通訊服務行業類股，以實現彈性成長，以及醫療保健行業類股，以平衡成長經濟放緩的風險。日本股市也在渣打 CIO 看好之列，因為日股以其穩健的盈餘、持續改善的公司治理以及相對於美國股票更低的估值而值得關注。

鄭子豐特別點名南韓股市，預期其企業獲利增長幅度將超過 50%，雖然韓股去年績效跑輸台股，晶片研發也落後台灣，但以週期性為主的晶片如 DRAM，加上庫存水位已回到正常水位，今年可望有爆發性表現。另外，航運族群持續看好，由於中東地緣政治因素，預期運費拉高的程度遠比油價漲幅還要高很多。

匯率方面，渣打 CIO 表示，隨著美元不再獨強，市場對歐洲央行大幅降息的預期則限制了歐元進一步下跌的空間，但緩慢的經濟成長也讓歐元的可能漲幅受限。日元部分，渣打 CIO 認為，日本央行可能在 2024 年第一季度收緊貨幣政策，利率差異可能帶動日元匯率走揚。