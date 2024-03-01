渣打銀行攜手摩根大通 合作在台證券保管業務

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-01 10:03

渣打銀行今 (1) 日宣布攜手摩根大通，合作其在台灣的全球證券保管業務。根據委任條款，渣打國際商業銀行將負責在台股票和固定收益證券結算、保管、以及完整的資產保管服務要求與市場資訊服務在內的專業服務。

渣打國際商業銀行總經理韓德聖指出，渣打在台灣服務客戶已經 39 年，推出證券保管業務也有 32 年的實績，為來自全球證券保管人、國際私人銀行、全球投資銀行、全球證券經紀商、資產管理公司和保險公司的多元國際和本地機構客戶提供服務。

韓德聖強調，身為領先的國外機構投資人證券保管銀行之一，渣打銀行能提供高度複雜的資產服務解決方案，結合豐沛國際經驗與本地資源，打造頂級產品與服務，為客戶的業務成長提供助力，也不斷提升附加價值。

渣打全球融資和證券服務負責人 Margaret Harwood-Jones 表示，很榮幸與摩根大通合作，加深雙方在證券服務業務上的夥伴關係，以及更多共同拓展業務的機會。本次的委任再次印證渣打的證券保管業務在亞洲市場領導地位，也是對我們在地業務團隊及渣打其他跨境協作單位的肯定，更為渣打不斷投資產品創新、扎根客戶關係立下重要里程碑。