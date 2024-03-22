〈焦點股〉電價4月漲 重電三雄同創天價領概念股同歡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-22 11:39

電價費率審議會今 (22) 日登場，拍板 4 月電價的調漲幅度，平均調漲幅度 11%，電價受惠股包括華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW) 及中興電 (1513-TW) 今天搶先表態，早盤股價紛紛創下天價，華城最高來到 716 元，士電漲至 280 元，中興電則漲至 187.5 元。

受惠 4 月電價調漲，以及台電強韌電網計畫挹注，法人點名除了重電三雄，亞力 (1514-TW) 同樣受惠。華城、士電以及中興電今天股價皆有所表態，股價皆創高。士電漲勢最強勁，漲幅約 3.56%，華城則漲 1.29%，中興電股價雖同樣創新高，不過卻開高走低，於平盤附近遊走。另外，亞力今天也同樣開高走低。

台電去年虧損 1985 億元，且累計虧損已達 3826 億元，顯現台電發電成本高出賣電成本許多，加上 2050 淨零碳排趨勢，未來綠電需求高，市場也看好大同 (2371-TW)、森崴能源 (6806-TW) 以及東元 (1504-TW) 後市。不過今天僅有森崴能源有漲勢，漲幅約 4.3%，大同與東元則有 1% 至 2% 的跌幅。