〈台升息半碼〉政院拍板補助7大類貸款 學貸最受惠可延緩本息12年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-23 11:20

央行無預警升息半碼，為減輕民眾負擔，行政院 22 日決議，將由政府全額補貼勞工紓困貸款的升息負擔；就學、資金紓困振興、青年創業及啟動金、疫後振興及低碳智慧納管、青年安心成家購屋等貸款及政策性房貸補貼等 7 大類貸款，亦不受升息影響，仍由政府繼續補貼。

行政院副院長鄭文燦 22 日召開跨部會議，會後發布新聞稿，宣布政府將繼續補貼七大類貸款，勞動部繼續全額補貼勞工紓困貸款利息，預計受益勞工達 52 萬人；就學貸款最長可申請 12 年緩繳本息，期間免負擔本金及利息，利息全由教育部負擔。

銀行業者表示，房貸利率地板價全部因央行升息半碼再墊高，首購族、二房、三房分別調高至逾 2.185％、2.475％、2.595％，購屋的利息負擔將增加。

首購族的新青安房貸，行政院敲定央行升息半碼部分將新增補貼，因此新青安房貸一段式機動利率，補貼後仍將維持 1.775％的市場最低價。

除勞工紓困貸款外，還有其他 6 類政策貸款項目也不受升息影響，仍由政府繼續補貼。

一、就學貸款：考量在學學生尚無經濟能力，教育部將協助補貼因升息所增加的利息，所有辦理就學貸款的在學學生皆不會因升息而增加利息負擔。

畢業後還款者如申請緩繳本息，只要符合每月平均收入未達 5 萬元資格者，可以申請最長 12 年緩繳本息，緩繳本息期間將免負擔本金及利息，利息全部由教育部負擔，同樣未因升息增加利息負擔。

二、資金紓困振興貸款：包括舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款都是依中華郵政定儲機動利率提供補貼，故將配合央行升息，調整補貼金額，不過仍受限每家公司的補貼額度上限，例如舊貸展延及振興貸款最高 22 萬元，營運資金貸款最高 5.5 萬元。

三、青年創業及啟動金貸款：原針對貸款金額 100 萬元以下的貸款，提供 5 年利息全額補貼，故補貼期間內，利率調升差額均由政府全額吸收。

四、疫後振興貸款及低碳智慧納管貸款：原依中華郵政定儲機動利率提供補貼，本次配合央行升息調整補貼金額，但補貼額度上限為 60 萬元。

五、青年安心成家購屋優惠貸款：不論既有貸戶或新貸戶，由公股行庫自行吸收半碼，加計 2023 年 8 月青安貸款精進方案，由政府額外補貼 1 碼，補貼期限至 2026 年 7 月 31 日止。