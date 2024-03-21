〈電價調漲〉電價費率審議會明登場 工總提六大建議 上半年漲幅不宜過高降低衝擊

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-21 19:44

經濟部將於明 (22 日) 召開電價費率審議會，討論電價調整方案，工總今 (21) 日代表 159 個公會，並彙整產業界對電價調整提出建議，包括平均漲幅不宜過高、針對所有用電戶規劃漲幅，以及檢討整體發電比例等六大意見。

工總表示，主計總處最新預測今年全年 CPI 將年增 1.85%，此數據為未納入電價因素，加上醫療院所掛號費取消上限限制，同時也需考量 6 月啟動夏季電價、2025 徵收碳費等因素，都將推升國內物價上漲，全年 CPI 恐超過 2%，因此建議上半年平均漲幅不宜過高，降低對民生、產業的衝擊。

第二，依照台電統計資料顯示，工業用電約占 56%，商業及住宅用電則占 36%，但目前 120 度以下每度電費僅 1.63 元，工總認為已經嚴重偏離電力成本，因此建議電價調漲應針對所有用電戶規劃適當的漲幅，才能達到全民節電的效果。

第三，工總指出 2025 年 3 座核電將全數退場，屆時可能需外購電力補足缺口，至少多支出 1400 至 1600 億元，台電虧損問題恐怕雪上加霜，因此只提高電價無法完全解決台電虧損問題。工總建議，應同步檢討整體發電比例，重新規劃能源政策，零排碳的核電可作為基載電力。

第四，工總也建議，用電衰退不滿 10% 調漲幅度減半，用電衰退介於 10% 至 20% 調漲幅度減少四分之三，用電衰退超過 20% 則不予調漲，以減少對艱困的傳統產業帶來更大的影響。

第五，工總認為未來電力需求缺口會更加擴大，電力不足或供電不穩將對產業造成巨大損失，呼籲政府應將供電穩定列為首要施政要點。