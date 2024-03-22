國泰蟬聯CDP碳揭露A級 展現氣候金融影響力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-22 17:21

國泰金控再傳國際指標性永續評比佳績，榮獲全球最具權威性的 CDP（Carbon Disclosure Project，碳揭露）評選為最高榮譽「A 級」，近五年中有四年都取得領導等級佳績。除自身作為永續金融資優生，國泰金控創台灣首例於 2017 年起加入 CDP 倡議活動 Non-Disclosure Campaign（NDC），積極帶動利害關係人共同行動揭露環境資訊，過程中國泰藉由與企業議合，推動被投資企業回覆 CDP 問卷，協助揭露碳資訊，促使碳資訊透明，經由國泰議合成功的企業，隔年有高達 53% 企業碳揭露成績 都有所進步。

身為永續金融先行者，國泰永續發展聚焦三大主軸「氣候」、「健康」及「培力」，長期深耕金融資產零碳排、氣候議合、全方位氣候金融解決方案，與國際永續趨勢進展接軌，更成為亞洲第六家通過 SBT（科學基礎減量目標）審核、台灣第一家加入 RE100（全球再生能源倡議）金融業會員。國泰金控積極透過議合與倡議展現影響力，¬¬ 創台灣首例加入 CDP 倡議「CDP Non-Disclosure Campaign」，2023 年議合產業橫跨製造業、電子電器業、化石燃料、原物料、紡織、零售業等，至今累計議合成功家數為 66 家，議合成功率高於國際成功率 。國泰以一對一個別企業議合，拜訪企業總經理與其永續團隊，以強化碳資訊揭露與永續風險管理重視度，與被投資企業詳加說明回覆 CDP 問卷之重要性。

國泰金控旗下子公司持續引導資金投入低碳解決方案開發氣候商機，國泰人壽打造綠電商辦，降低對環境碳排影響，同時與公部門合作，創造綠色租賃 2.0，以綠房東角色，購置再生能源導入商辦大樓，依據租戶提出 RE100 各階段目標，提供能源與憑證給承租戶，幫助客戶輕鬆取得綠電，預計 2024 年將有 35 棟大樓提供再生能源，全年可導入約 3,000 萬度；國泰產險為台灣首家主辦離岸風電保險保障的產險公司，2023 年針對太陽能、離岸／陸域風場，相比前年度增加保額新台幣 280.7 億元。