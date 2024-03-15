〈國泰金法說〉避險成本高昂難解 國壽今年續增持債券、高股息股票
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-15 20:45
國泰金 (2882-TW) 今 (15) 日舉行法說會，國泰人壽執行副總林昭廷表示，截至去年底，投資債券部位約達 4500 億元，未來將持續佈建債券和債券 ETF，並尋找適當時機增持優質高股息股票，將有利未來接軌 IFRS 及 ICS；此外，對於避險成本高昂，總經理李長庚笑稱「我們需要一位愛因斯坦來想辦法」，幫壽險業尋找解方。
根據國泰金控內部經濟學家評估，預期 Fed 下半年啟動降息，約 2-3 次，合計降息幅度 3 碼，與市場上多數機構看法略同，不過，美國通膨、經濟數據變數還是很大，要持續觀察。
整體來說，林昭廷認為，今年上半年利率仍維持高檔，雖然下半年降息後，避險成本可望稍稍下降，但預期還是滿高的，且新台幣轉強影響也很大，不過，傳統型避險工具現金支出可望減少，而去年 11、12 月壽險商品出現較明顯的解約潮，今年可望好轉。
觀察國泰人壽 2023 年底資產配置，總投資金額 7 兆 6381 億元，海外投資比重約占 7 成，其中，現金及約當現金占比 2.6％，投報率 2％；國內股票占比 6.6％，投報率 7.4％；國外股票占比 5.6％，投報率 5.5％；國內債券占比 8.1％，投報率 4.8％；國外債券占比 61.8％，投報率 3.8％。
展望今年，林昭廷表示，將持續鎖定新台幣計價的債券 ETF，並配置優質的高股息股票。
關於避險成本高昂的困境，李長庚表示，這對於壽險業者經營來說非常辛苦，因為 IFRS 強調的是跨產業、跨國界的衡平性、一致性，但壽險產業負債結構可能是數十年、百年，不適合每月評價。
李長庚指出，為了讓損益表不要波動那麼大，整個壽險業付出的成本非常龐大，以去年來說，整個新台幣 (匯率) 較前年變動不到一毛錢，但付出的避險代價高達新台幣 3600 億元，今年元月則為 390 億元，2 月尚未公佈，但應該也很可觀。
李長庚表示，假設避險成本能節省一半，但壽險業獲利就能增加 1800 億元挹注到公司，希望各界一同集思廣益，解決接軌 IFRS 的難題，包括放寬外匯變動準備金限制等措施，李長庚笑稱，「我們需要一位愛因斯坦幫忙想辦法」。
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