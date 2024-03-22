【量大強漲股整理】GTC最有潛力的就是【它】，電力股利多發酵下，誰可留意?

鉅亨研報 2024-03-22 17:26

台股加權指數，開高走低，最後拉尾盤，終場上漲 29.34 點收在 20288.43 點，再度創下歷史新高，成交量 4958 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 22 億，投信買超 32.22 億，自營商買超 13.1 億，三大法人合計買超 67.32 億，其中投信已經連續 16 天買超，總計 1010 億

美股方面，四大指數連續兩天全面上揚，不論是 FED 預期通膨數據有望降低，今年會降息三次，或者是 (MU-US) 美光發布樂觀營運展望，進而帶動晶片族群全面上漲。投資人已開始樂觀看待今年股市，標準普爾 500 指數更上漲至 5241.54 點，再度創下歷史新高。

台股加權指數，開高後震盪走低，拉尾，再度創下歷史新高，今日收量增小黑 K，雖然如此但技術面 5、20、60 三大均線呈現多頭排列，量價方面也呈現量增價漲的多頭格局，加上投信已經連續 16 天買超，總計 1010 億，多頭氣勢尚未明顯減弱；此外，四月底前仍將有八檔 ETF 募集，千億元資金進場將挹注活水，相關成分股都有機會表現。

經濟部今天召開電價費率審議會，拍板 4 月電價調漲 11%，(1519-TW) 華城上漲 2%，(1609-TW) 大亞更是攻上漲停板，華城是台灣極少數能夠外銷美國大型變壓器的廠商，而美國變壓器進口需求將會成長到 2027 年，再加上台電 10 年強韌電網計畫和綠能業務，未來將擁有 3 大成長動能。(1609-TW) 大亞近幾年啟動的多方布局策略已取得顯著的成果，除本業電線電纜受惠台電 10 年強韌電網計畫外，加上能源和新創事業將成為未來的三大成長動能，預估將可維持 5-10 的成長曲線。

台灣無人機大廠 (8033-TW) 雷虎，今日股價開高走高，攻上漲停板，台灣國防部無人機商機規模高達 70 億元，雷虎六大款無人機已完成研發產製測試量產準備，將陸續參與國防部全數無人機標案，如果成功得標，成長動能可期。

今年初佳螢就一直關注並預告 AI 人工智慧，將是未來 2024 年的大趨勢主流族群，且我們公開預告輝達 GTC 大會登場下可受惠的股票，其中點名的個股 (2382-TW) 廣達上漲 1.18%，(2317-TW) 鴻海上漲 + 2.11%，(3231-TW)緯創，上漲 2.07%，(2356-TW)英業達，更是強攻漲停板，通通驗證佳螢的看法!

GTC 黑馬股 (2356-TW) 英業達，今日強攻漲停，再創六個月新高點，成交量 318974 張也是大幅高於過去 6 個月的成交量，充分顯示投資人對於英業達的營運展望充滿信心。

佳螢會員早已經領先卡位，節目上公開預告後，大漲一波，通通都可以驗證!

尤其是今年台灣前 6 大的伺服器代工廠當中，(2356-TW)英業達，出貨比重將提升最多，將從去年的 5% 提升到 10% 以上，穩居龍頭，其中來自 (AMZN-US) 亞馬遜和 (GOOGL-US) 谷歌的傳統和 AI 伺服器訂單皆有明顯成長。再加上 (NVDA-US ) 輝達 GTC 大會推出 Blackwell 架構的 GB200 超級晶片，英業達已列入輝達新一波的合作夥伴清單。今年營收應會明顯成長。此外，英業達旗下英研智能 (AIMobile) 近年強攻 AI 邊緣運算領域，而今年也和 (2453-TW) 凌群前進 2024 智慧城市大展，展示旗下最新的尖端邊緣 AI 解決方案。全球 ODM 代工龍頭 (2382) 廣達，出貨比重亦可望明顯提升，因為主要客戶 (META-US) Meta 除了今年會大買 35 顆目前主流 H100 晶片，也已經確定會成為 (NVDA-US )輝達全新產品 B200 晶片的首批客戶，廣達可望拿下台幣 3000 億元的大訂單，未來營收具有強勁成長動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師