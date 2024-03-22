看Q2景氣 勞、資方樂觀度8季新高 缺工率4成創11年同期新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-22 13:02

景氣上揚，台股指數上兩萬點，迎接「後疫情」時代的景氣復甦，yes123 求職網「龍年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」，結果在今天 (22）日正式出爐。有 90.3% 的資方預計徵才，其中的 39.2% 屬於「缺工」狀態，仍超越去年第二季的 38.1%，創下 11 年同期新高。

據 yes123 求職網調查發現，與今年第一季相比，展望第二季景氣，企業樂觀度持續上揚。47.1% 持平看待，樂觀的比例為 37.6%，悲觀的佔 15.3%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為 22.3%，去年同期增加 18.1%，上一季「淨樂觀比例」是 20.6%，代表資方對前景看法維持「正向」，而且「樂觀度」創下 8 季以來新高。

相形之下，對於龍年第二季景氣，上班族持平看待的有 58.7%，樂觀的佔 23.6%，悲觀看待的有 17.7%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是 5.9%，兔年同期為 - 1.5%，不過前季是 3.1%，勞方連 4 季偏向樂觀，使得「樂觀度」也創下 8 季新高。

整體來說，高達九成 (90.3%) 的企業透露，在今年第二季有徵才計畫，比例略低於前一次調查 (Q1 調查比例為 91.3%)，也少於去年 Q2 的 91.2%。

由於有 90.3% 的資方預計徵才，其中的 39.2% 又屬於「缺工」狀態，雖然略少於上一季的 39.7%，不過仍超越去年第二季的 38.1%，比例創下 11 年同期新高。