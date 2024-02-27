轉職潮啟動 93%想轉職 轉行科技和餐旅最夯 95.2%企業要招人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-27 11:38

上班族在龍年新春開工後，想準備跳槽求加薪了嗎？根據 yes123 求職網調查發現，高達九成三 (93%) 的上班族透露，「有」跳槽的計畫：有 69.3% 透露想轉行，最熱門的首選則是科技業和餐旅業。也有高達 95.2% 的企業表示，在龍年新春開工後「有」徵人計畫，比例高於去年同期的 94.1%，創下八年以來新高。

調查結果顯示，想跳槽的人之中，有八成三 (82.9%) 的人表示，早就「付諸行動」，其中又分成：62.2% 為「已經開始尋找，但是尚未找到」；20.7% 為「已經開始尋找，且已經找到」：換算下來，大約是每五位想跳槽的人之中，就有一位是新工作有著落的幸運兒。

在年後跳槽族當中，又有 69.3% 透露，「會想轉行」；其中「最熱門」的轉行行業，在可複選情況下，前五名分別為：「科技資訊業」(43.4%)、「餐飲住宿與休閒旅遊業」(40.4%)、「批發零售與貿易業」(38.8%)，以及「運輸與物流倉儲業」(32.8%)、「傳統製造業」(31.2%)。

至於六到十名的行業，又分別是：「金融保險與會計統計業」(27.9%)、「醫護與生技業」(26.4%)、「大眾傳播與公關廣告業」(24.7%)，以及「民生服務業」(22.2%)、「影音設計與時尚藝術業」(20.9%)。

開工後若計畫跳槽的話，還有六成二 (62.2%) 也透露，其實「會想換職務」；其中「最熱門」的職缺項目，在可複選情況下，前五名分別有：「業務或銷售人員」(33.9%)、「行政總務人員」(32.4%)、「行銷企劃或公關人員」(30.3%)，以及「客服或門市人員」(28.8%)、「研發人員」(26.8%)。

至於六到十名的職位，又分別是：「人力資源人員」(22.3%)、「軟體技術型人員」(20.5%)、「產線作業人員」(18.7%)，以及「藍領技術型人員」(16.9%)、「財務會計人員」(15.4%)。

根據 yes123 求職網調查顯示，也有高達 95.2% 的企業表示，在龍年新春開工後「有」徵人計畫，比例高於去年同期的 94.1%，創下八年以來新高。不過相較下，開工後資方的「招募意願」，卻比農曆年前調查時「下降」，當時 (1/23) 調查的比例為 97%。

其中又有四成五 (45.2%) 的公司透露，屬於「擴編」，略高於去年同期的 43.9%。平均而言，預計將釋出 18.3 個工作機會，也略多於去年同期的 17.7 個。

代表在新春開工後，合計僅有 4.8% 的企業「無」招募計畫：其中 2% 屬於「沒有，而且可能縮編」；還有 2.8% 屬於「沒有，而且遇缺不補」。

對於急徵人才部份，在可複選情況下，有五成九 (58.8%) 企業鎖定「行 (產) 業資歷」在「超過一年～三年不到」的；徵求「三年以上～六年不到」的，則佔了 52.8%；想招募「一年 (含) 以下」的，也佔了 32.1%。

解讀此次調查結果，yes123 求職網發言人楊宗斌認為，雖然企業仍偏向「保守謹慎」看待全年市況，招募動作視景氣變化，將採取「滾動式調整」，不過看好勞動市場處於「事求人」狀態

若以行業別來看，徵才意願屬於「內熱外回溫」，特別是餐飲業、飯店業、觀光業、批發零售業、運輸業，目前都有缺工情況，呈現「價量齊揚」榮景：起薪不但增加，職缺數也增加。