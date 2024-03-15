中興電2月接單達99億元 上修今年接單目標 看好離岸風電市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-15 09:57

中興電 (1513-TW) 指出，2 月再取得 99 億元的訂單，目前在手訂單已達 410 億元，更上修今年接單目標至 350 億元。除了離岸風電升壓站的 EPC 統包工程外，還有離島發電機的汰換需求，後市可期。

中興電表示，除了離岸風電市場也看好外銷市場，目前已取得美國電力公司小型變壓器訂單，金額達 1900 萬美元，預期 2025 年下半年開始出貨。中興電進一步表示，未來也不排除取得 345kV GCB/GIL 訂單，持續拓展美國外銷市場。

另外，中興電持續擴充高壓氣體絕緣開關 (GIS) 產能，嘉義廠已經在 1 月 16 日投產，並增建 1880 坪的廠房提升產能，預期可提升 15 至 20%。中興電預計在今年第四季，再增加嘉義 3000 坪倉庫以及 40 位技術人力，同時也不排除將樹谷廠的閒置產能轉作 GIS 用。

中興電去年第四季營收 58.47 億元，季增 5.8%，年增 21.8%。毛利率 23.4%，季減 7.1 個百分點，年增 1.1 個百分點。營益率 16.7%，季增 2.6 個百分點，年減 0.9 個百分點。稅後純益 7.89 億元，季增 7.2%，年增 5.1%，每股純益 1.6 元。