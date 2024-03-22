美商務部官員：中芯為華為生產先進晶片 「可能」違反出口管制

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-22 11:21

美國商務部一位高級官員周四 (21 日) 在國會聽證會上表示，拜登政府認為中國晶片巨頭中芯國際為華為智慧手機 Mate 60 Pro 生產的晶片，可能已違反美國出口規定，目前仍在評估狀況。

當眾議院外交委員會主席麥考爾 (Michael McCaul) 詢問作證的商務部副部長艾斯特維茲 (Alan Estevez)，中芯生產這種晶片是否違反美國出口規範時，艾斯特維茲表示：「有可能是。我們必須評估。」

路透指出，艾斯特維茲的回應顯示，在華為發表旗艦智慧手機將近七個月後，拜登政府尚未就華為取得的先進晶片是否為合法生產得出結論。

自 8 月推出由中芯 7 奈米製程晶片驅動的 5G 旗艦手機以來，對中國持強硬立場的政界人士，便不斷施壓要求對兩家公司採取更多行動。即使美國政府積極打擊中國生產先進晶片的能力，華為 Mate 60 Pro 仍被視為中國技術突破的一大信號。

當被問到中芯是否有能力使用美國設備為華為生產晶片時，艾斯特維茲表示：「我無法談論任何可能正在進行，或可能不會進行的調查。當然地，我們也有相同的疑慮。」