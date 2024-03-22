拜登拚連任 美國聯合鋼鐵工會表態支持

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 08:14

美國總統拜登表態反對日本製鐵公司（Nippon Steel ）收購美國鋼鐵公司（US Steel）的提案後，美國聯合鋼鐵工會（USW）周三（20 日）正式宣布在總統大選中支持拜登，這項聲明拉抬了拜登在關鍵工業搖擺州的競選聲勢。

據《彭博》報導，聯合鋼鐵工會主席 David McCall 表示：「拜登總統在第一個任期內一次又一次證明了他與勞工家庭站在一起。」

拜登競選團隊樂見聯合鋼鐵工會的支持，在聲明中寫道：「獲得美國聯合鋼鐵工會 85 萬工人的支持，拜登總統深感榮幸」。

聯合鋼鐵工會是美國最大產業工會，代表鋼鐵、採礦、製造等行業 85 萬名工人，該組織在 2020 年大選中也支持拜登。

自去年 12 月以來，日本製鐵對美國鋼鐵公司的收購案引發關注。拜登在 3 月 14 日明確宣布，反對這項價值 141 億美元的交易，強調美國鋼鐵公司應該繼續為美國所有和營運。

美國鋼鐵公司總部位於賓夕法尼亞州，該州是關鍵搖擺州之一。拜登大力爭取勞工組織的支持，宣傳為美國創造製造業就業機會方面所做的努力。