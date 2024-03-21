〈貴金屬盤後〉Fed維持利率且今年仍將降息3次 黃金獲「雙重鼓勵」上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-03-21 06:38

美國聯準會 (Fed) 表示今年年底前仍將降息 3 次、每次 25 個基點後，美元和公債殖利率走低，周三 (20 日) 黃金價格上漲，現貨黃金漲逾 1%。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.1% ，收每盎司 2161 美元。

黃金現貨價格上漲 1.2% ，報每盎司 2183.02 美元。

Fed 周三維持利率不變，但決策者仍預計今年年底前利率將下降 3/4 個百分點 (降息 3 次、每次 25 個基點)。

獨立金屬交易商紐約分析師 Tai Wong 表示：「黃金今天迎來了雙倍的好消息：Fed 仍預計今年將降息 3 次，以及接下來仍維持高利率，凸顯通膨恐難以抑制。」他補充，但最新典陣圖維持了 3 次 25 個基點的降息預期，讓市場保持適度樂觀。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，大多數人認為今年仍有可能降息，但這取決於數據。

降息有利提振不孳息的黃金買氣，但高利率下可凸顯黃金對沖通膨的本質。

黃金價格上周跌近 1%，係因此前公布的 2 月宏觀經濟數據較預期更火熱，顯示通膨仍將持續，降低了降息的希望。

Fed 今日公布決策後，根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 73%，自公布前的 65% 升上來。，

美元指數也在 Fed 公布決策後回落，令黃金對海外買家來說更加便宜，十年期公債殖利率也有所下降。

「由於 Fed 的風險已排除，黃金價格可望測試歷史新高點。」Wong 說。

持續的避險需求、央行購買、地緣政治緊張局勢持續提供油價支撐力。法國巴黎銀行大宗商品策略師 David Wilson 表示：「中國散戶和其他類型的投資者對黃金一直有需求。」

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