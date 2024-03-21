〈陸港盤後〉中國央行稱仍有降準空間 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-21 16:30

中國 A 股市場三大指數周四（21 日）收盤同步走低，滬指跌 0.08%，中國人民銀行（央行）副總裁宣昌能表示，貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間，這是央行三周內第二次提及降準仍有空間，但投資人似乎未領情。

滬指周四收盤跌 0.08% 報 3,077.11 點，深證成指跌 0.36% 報 9,682.51 點，創業板指跌 0.64% 報 1,897.09 點；兩市成交額合計人民幣 1.0677 兆元，「北向資金」淨賣出 60.2 億元。

農業、旅遊、媒體類股走高，房地產、銀行、券商、釀酒、汽車等族群上揚，醫藥、煤炭等類股下跌。

香港恒生指數周四收盤大漲 1.93%，報 16,863.1 點，恒生科技指數漲 0.89%，報 3,582.9 點。

據《財聯社》報導，宣昌能周四說，法定存款準備金率仍有下降空間，存款成本下行和主要經濟體貨幣政策的轉向，有利於拓寬利率政策的操作自主性。

宣昌能指出，下一階段，會延續靈活適度、精準有效的貨幣政策，合理把握信貸和債券兩個最大融資市場的關係，保持流動性合理充裕，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

央行在 2 月 5 日調降存款準備金率 0.5 個百分點，向市場釋出長期流動性約人民幣 1 兆元。

中國央行在 2 月超預期降準降息之後，3 月中期借貸便利（MLF）和貸款市場報價利率（LPR）兩個關鍵利率均維持不變，市場人士擔心寬鬆政策退場倒數計時。

券商人士認為，此次宣昌能表態，顯示貨幣政策堅持寬鬆的調性不改。

實際上，央行總裁潘功勝在「兩會」期間曾表示，目前銀行業存款準備金率平均為 7%，後續仍然有降準空間。

據《彭博》報導，經濟學家認為，宣昌能這番話代表央行並不急於降息，因為今年可能會降準，且貨幣政策仍然寬鬆。

官方數據顯示，今年前兩個月出口、工業及投資領域的成長優於預期，讓決策官員可以採取觀望立場，評估經濟成長的動能。