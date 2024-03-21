主管機關緊盯BNPL自律規範 傳三大融資租賃業者收緊車貸條件

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-21 19:59

去年網路影片《山道猴子的一生》爆紅，外界開始關注年輕人汽機車融資借貸亂象，近日傳出和潤、裕融、中租三大業者已通知業務通路，自 4 月 1 日起收緊貸款條件，對此，銀行局副局長林志吉表示，台北市租賃商業同業公會正在擬定 BNPL 業務自律規範，至於是否從銀行端著手加強規範，局裡確實有討論這個方向，但還要再觀察市場狀況。

多位立委日前在立法院財委會上，提出對汽機車免頭款、全貸款、多貸錢改裝車子的疑慮，金管會已邀三大融資租賃公司來「喝咖啡」。林志吉透露，金管會先前約談融資相關租賃業者不只三家，當時有進行意見交換，了解其財業務情形及 BNPL 業務辦理的情形，對於汽機車貸款成數問題，後續會進一步了解。

據了解，和潤、裕融、中租 4 月起將不再承作借新還舊，或是他行代償的案件，其中，機車可貸額度從最高 30 萬降至 10 萬元，汽車放款成數降至 1.3 倍，僅受理無貸款設定的相關汽機車案件。

外界關切台北市租賃商業同業公會研議自律規範的進度，林志吉說明，金管會有去了解，因去年下半年經濟部原先就有規劃修訂中古車買賣定型化契約應記載事項及不得記載事項，去年 8 月已對外預告，目前正在進行當中，公會必須配合經濟部增訂相關內容，且對於融資租賃公司 BNPL 業務也有疑慮，因此正在擬定 BNPL 自律規範。

林志吉表示，公會車輛貸款或分期債權轉讓交易業務的自律規範，會併同修正或研議當中，將把辦理業務應遵循的相關風險管理或機制、消費者保護措施都納入，提供公會的所有的會員遵循。

林志吉進一步指出，由於這三家都是上市櫃公司或其子公司，因此，公會內部有討論，請證交所或櫃買中心來督導這些融資租賃公司。待自律規範出爐後，期待這三家有辦理 BNPL 業務的業者，能訂定出符合的內控管理作業程序，並希望證交所或櫃買中心今年進一步對他們作內控的查核。

至於是否從銀行端著手來介入規範，對此，林志吉表示，銀行局確實有往這個方向來討論，由於融資租賃公司很多資金來源都是來自銀行間接融資，或是自行發行的商業本票，無論是票保、銀保或免保票，銀行局都有所掌握，會持續關注他們的融資行為。