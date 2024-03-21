〈央行理監事會〉楊金龍：對意外升息給解答 貨幣基調「還是緊縮」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-21 17:37

中央銀行今 (21) 日出乎市場意外升息半碼，重貼現率將上揚至 2%，對此，央行總裁楊金龍解釋，考量電價調漲，為緩和物價的預期心理，「理事們都非常贊同，這次升息是一個宣示效果」，目前貨幣政策基調「還是緊縮」，「但不會是更嚴謹的」。

楊金龍不諱言，多數理事同意升息，但有一位理事認為應維持利率不變。

電價漲幅若超過 10% CPI 增幅會更大

楊金龍進一步說明，此次央行預測今年消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.16%，是以平均電價漲 10% 的幅度估算，若未來電價調升幅度更大，的確不排除 CPI 增幅會再擴大。

央行堅持利率調整幅度相較歐美和緩

對於市場也許會質疑，美國聯準會、歐洲央行可能開始降息循環，台灣卻沒有跟上全球趨勢？楊金龍回應，中央銀行一向堅持利率調整幅度相較歐美和緩，因此過往也沒有如歐洲和美國將利率急速往上調。

央行今日召開第一季理監事會議，意外升息半碼，終結利率連 3 凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率調升至 2%、2.375% 和 4.25%。

持續關注電價漲、淨零轉型對通膨影響