中國央行釋信號！存款準備金率仍有下降空間

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-21 11:30

中國國務院新聞辦公室周四（21 日）召開記者會，中國人民銀行（央行）副總裁宣昌能在會上表示，貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間。

據《財聯社》報導，宣昌能說，法定存款準備金率仍有下降空間，存款成本下行和主要經濟體貨幣政策的轉向，有利於拓寬利率政策的操作自主性。下一階段，會延續靈活適度、精準有效的貨幣政策，合理把握信貸和債券兩個最大融資市場的關係，保持流動性合理充裕，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

宣昌能指出，貨幣政策的成效顯著，金融支持實體經濟質效持續提升：

一是總量合理增長。2 月末，M2、社會融資規模、人民幣貸款分別保持 8.7%、9.0%、10.1% 的較快增長，符合市場預期。

二是「五篇大文章」支持力道增強。2 月末，普惠小微貸款年增 23.1%，製造業中長期貸款和高技術製造業中長期貸款的增幅分別為 28.3%、26.5%，金融資源更多流向高品質發展等重點領域。

三是融資成本降、匯率穩。2 月企業貸款加權平均利率為 3.72%，年降 0.13 個百分點，人民幣兑美元匯率 2 月以來穩定在人民幣 7.2 元左右，兼顧了內外均衡。

宣昌能也提及，2 月 5 年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調 0.25 個百分點，為 LPR 改革以來最大降幅，有效帶動貸款利率持續下降。央行既堅持市場在匯率形成中起決定作用，發揮好匯率對宏觀經濟、國際收支的調節功能，又強化預期引導，防範匯率超調風險，在複雜形勢下保持了人民幣匯率的基本穩定。

國家發改委副主任劉蘇社則在會上表示，到今年 2 月，發展改革委已經分三批下達完畢人民幣 1 兆元增發國債項目清單，增發國債資金已經全部落實到 1.5 萬個具體項目。

從支持領域看，在 1 兆元增發國債中，超過一半用於防洪排澇等相關水利設施建設，超過 2,000 億元用於京津地等地的災後重建，其餘資金主要用於自然災害應急能力提升，以及森林火災等綜合防治體系建設。

財政部副部長廖岷則指出，今年 1～2 月財政收入延續增長態勢，支出靠前發力。展望全年，隨著各項政策組合效應進一步放大，這不但會增強宏觀經濟回升態勢，也會推動供給側結構性改革，對發展「新質生產力」產生積極作用，有利於經濟在中長期保持增長態勢。