盤後速報 - 環泰(4207)下週(3月28日)除息0.4元，預估參考價17.85元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
環泰(4207-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(3月21日)收盤價18.25元計算，預估參考價為17.85元，息值合計為0.4元，股息殖利率2.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
環泰(4207-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為液態糖漿。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|18.25
|0.4
|2.19%
|0.0
|2023/08/30
|19.85
|0.0
|0.0%
|0.65
|2023/04/20
|15.25
|0.35
|2.3%
|0.0
|2022/08/30
|14.8
|0.0
|0.0%
|0.85
|2022/04/14
|15.5
|0.4
|2.58%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇