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鉅亨速報

盤後速報 - 環泰(4207)下週(3月28日)除息0.4元，預估參考價17.85元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

環泰(4207-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(3月21日)收盤價18.25元計算，預估參考價為17.85元，息值合計為0.4元，股息殖利率2.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

環泰(4207-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為液態糖漿。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 18.25 0.4 2.19% 0.0
2023/08/30 19.85 0.0 0.0% 0.65
2023/04/20 15.25 0.35 2.3% 0.0
2022/08/30 14.8 0.0 0.0% 0.85
2022/04/14 15.5 0.4 2.58% 0.0

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