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鉅亨速報

盤後速報 - 光明(4420)下週(3月28日)除息20元，預估參考價52.1元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

光明(4420-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利20元。

以今日(3月21日)收盤價72.10元計算，預估參考價為52.1元，息值合計為20.0元，股息殖利率27.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

光明(4420-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。加工收入。租賃收入。近5日股價上漲7.31%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 72.10 20.0 27.74% 0.0
2022/04/21 34.1 2.0 5.87% 0.0
2021/04/21 30.75 2.0 6.5% 0.0
2020/09/02 23.85 1.0 4.19% 0.0
2020/06/08 24.9 1.0 4.02% 0.0

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