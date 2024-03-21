【量大強漲股整理】輝達發表新一代AI晶片下，最有潛力的受惠股可留意誰?
鉅亨研報 2024-03-21 17:09
台灣加權指數，開高走高，終場上漲 414.64 點，收在 20199.09 點，上漲幅度 2.1%，成交量 4860 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 183.64 億，投信買超 111.74 億，自營商買超 61.44 億，三大法人合計買超 356.82 億，其中投信已經連續 15 天買超，總計 977.8 億
美股方面，四大指數全面上揚，FED 一如預期將利率維持不變於 5.25% 至 5.5%
，點陣圖暗示 2024 年將會降息 3 次，美債殖利率大幅走低，標準普爾 500 指數
更是突破 5200 點，創下歷史新高。(MU-US) 美光上季營收和獲利皆大幅優於預
期，本季營收展望佳，盤後股價漲逾 14%。
台股今日受到美股全面上漲激勵，指數開高走高，終場上漲 414.64 點收在 20199.09 點，創下歷史新高，上漲幅度 2.1%，成交量 4860 億。技術面來看，
今日收了一根紅 K 棒，不僅突破前波整理平台，目前 5、20、60 三大均線呈現多頭排列，加上外資由賣轉買，回頭買超 183 億元，再加上投信已經連續 15 天買超，總計 977.8 億，多頭氣勢尚未明顯減弱；此外，(00939-TW)ETF，和 (00940-TW)，兩檔高股息 ETF 未來 1 個月內將有上千億元資金進場，相關成分股都有機會表現投資人應該看多股市並積極操作。
股票方面，三大權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開高走高，終場上漲 26 元，收在 784 元，(2317-TW)鴻海，今日股價開高走開，延續強勢型態再創波段新高，來到 142.5 元大關，主要是因為 (NVDA-US)輝達 GB200 機櫃訂單目前由 (2317-TW) 鴻海和 (2382-TW) 廣達兩家企業瓜分。其中，鴻海得益於掌握垂直整合能力、與客戶密切合作，更是主要受惠者。(2454-TW)聯發科，今日股價上漲 10 元，收在 1140 元。
AI 產業領頭羊 (NVDA-US) 輝達昨天上漲 1.09%，帶動台股 AI 產業供應鏈繼續上漲，尤其是散熱族群和 ODM 代工組裝廠，散熱模組雙雄 ( 3017-TW ) 奇鋐，上漲 3.17%，( 3324 -TW) 雙鴻，上漲 4.35%，主要是因為 (NVDA-US) 輝達未來的伺服器架構將採用水冷散熱，而目前為止，奇鋐和雙鴻是唯二能夠提供水冷散熱完整解決方案的供應商，未來營收具有強勁的成長動能。ODM 代工廠方面，(2382-TW)廣達上漲 2.21%，(6669-TW)緯穎上漲 1.37%，(2356-TW)英業達上漲 3.5%，主要是受到 ( (MU-US) 美光，上季營收和獲利皆大幅優於預期的影響，市場判斷伺服器上游記憶體展望佳，將會直接帶動中游 ODM 代工廠的業績；遊戲大廠 (5478-TW) 智冠，旗下 (3083-TW)網龍，今天亮燈漲停，股價創下二年新高點，自研手機遊戲成功改版，將會開始貢獻業績，今年二月營收 4253 萬，年增高達 73.5%，今年後續還會推出 3 款遊戲，成長動能可期；. 電價費率審議會即將登場，市場預期電價調漲將有助於再生能源發展；電力股 (1503-TW) 士電漲停 (1504-TW) 東元，盤中大漲 + 6%，再創波段新高；太陽能族群在資金追逐下，
及 ETF 追逐下，(5483-TW) 中美晶也改寫新高紀錄，個股呈現輪動。
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