【量大強漲股整理】輝達發表新一代AI晶片下，最有潛力的受惠股可留意誰?

鉅亨研報 2024-03-21 17:09

台灣加權指數，開高走高，終場上漲 414.64 點，收在 20199.09 點，上漲幅度 2.1%，成交量 4860 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 183.64 億，投信買超 111.74 億，自營商買超 61.44 億，三大法人合計買超 356.82 億，其中投信已經連續 15 天買超，總計 977.8 億

美股方面，四大指數全面上揚，FED 一如預期將利率維持不變於 5.25% 至 5.5%

，點陣圖暗示 2024 年將會降息 3 次，美債殖利率大幅走低，標準普爾 500 指數

更是突破 5200 點，創下歷史新高。(MU-US) 美光上季營收和獲利皆大幅優於預

期，本季營收展望佳，盤後股價漲逾 14%。

台股今日受到美股全面上漲激勵，指數開高走高，終場上漲 414.64 點收在 20199.09 點，創下歷史新高，上漲幅度 2.1%，成交量 4860 億。技術面來看，

今日收了一根紅 K 棒，不僅突破前波整理平台，目前 5、20、60 三大均線呈現多頭排列，加上外資由賣轉買，回頭買超 183 億元，再加上投信已經連續 15 天買超，總計 977.8 億，多頭氣勢尚未明顯減弱；此外，(00939-TW)ETF，和 (00940-TW)，兩檔高股息 ETF 未來 1 個月內將有上千億元資金進場，相關成分股都有機會表現投資人應該看多股市並積極操作。

股票方面，三大權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開高走高，終場上漲 26 元，收在 784 元，(2317-TW)鴻海，今日股價開高走開，延續強勢型態再創波段新高，來到 142.5 元大關，主要是因為 (NVDA-US)輝達 GB200 機櫃訂單目前由 (2317-TW) 鴻海和 (2382-TW) 廣達兩家企業瓜分。其中，鴻海得益於掌握垂直整合能力、與客戶密切合作，更是主要受惠者。(2454-TW)聯發科，今日股價上漲 10 元，收在 1140 元。

及 ETF 追逐下，(5483-TW) 中美晶也改寫新高紀錄，個股呈現輪動。

輝達發表新一代 AI 晶片下，最有潛力的受惠股可留意誰?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師