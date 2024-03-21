房市漲不停 1-2月契稅26.8億增幅41% 創28年同期最高 六都佔7成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-21 17:05

財政部今 (21) 日指出，113 年 1-2 月契稅實徵淨額為近 28 年同期最高，增幅達 4 成 1。主因 112 年 8 月新青安貸款上路，下半年徵收情況逐步轉佳，全年實徵 158 億元，年增 2.1%，今 (113) 年 1-2 月房市持續穩定成長，契稅實徵 26.8 億元，為民國 86 年以來同期最高。

契稅係當不動產所有權發生移轉時，如：買賣、贈與、占有、承典等，取得所有權、占有權、典權者需要申報繳納之稅款，為地方政府稅收來源之一。

財政部賦稅署表示，近年契稅實徵淨額及應稅件數多呈增勢，110 年受多數縣市調整房屋標準單價等房屋現值計算基準，實徵淨額 177.8 億元，創歷史新高，年增 1 成，111 年因央行升息連帶衝擊房地市場交易，實徵數及件數同步緊縮，分別年減 12.9% 及 8.1%，112 年 8 月新青安貸款上路，下半年徵收情況逐步轉佳，全年實徵 158 億元，年增 2.1%，今 (113) 年 1-2 月房市交易持續穩定成長，契稅實徵 26.8 億元，為民國 86 年以來同期最高，加上基數偏低，致增幅達 4 成，為近 7 年最大。依稅源來看，以買賣契為大宗，占實徵數及件數 8~9 成，贈與契次之，約占實徵數 5%~8%，但因小額稅額案件居多，占應稅件數達 2 成。