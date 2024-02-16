財政部：囤房稅2.0 課稅基準預告出爐 最快三月底上路

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-16 19:18

配合 1 月公布的囤房稅 2.0 相關條例，財政部研訂「全國單一自住房屋現值一定金額基準」與「房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」，於今（16）日預告該 2 基準草案， 財政部賦稅署署長宋秀玲表示，若預告內容無修正，地方政府配套措施出爐後，最快可於三月底、四月初生效實施。

財政部說明，財政部已 2 次邀集各地方稅稽徵機關開會研商，充分溝通，凝聚共識，擬具 2 個基準草案，重點如下：

一、現值基準認定方式: 以各直轄市或縣 (市) 轄內前一期房屋稅定期開徵，所有人或使用權人本人、配偶及未成年子女於全國合計僅持有 1 戶房屋，且符合房屋稅條例第 5 條第 4 項前段規定辦妥戶籍登記，無出租或供營業情形規定要件者，按其自住應稅房屋現值由高至低排序，直轄市、新竹縣 (市) 取第 1% 戶、其他縣市取第 0.3% 戶房屋，以低於該房屋現值之最大值為基準。

倘各地方政府均參考該基準訂定轄內全國單一自住房屋現值一定金額，預估適用房屋稅 1% 優惠稅率戶數共 3,125,533 戶，不適用戶數共 26,592 戶【直轄市及新竹縣（市）計 24,485 戶，其他縣市計 2,107 戶】，減稅利益約 23.6 億元。

二、稅率基準

本基準按以下 3 類非自住住家用房屋分別訂定稅率級距及稅率：

1、第 1 類房屋

全國各縣（市）一律按房屋戶數分 3 級稅率級距。第 1 級【4 戶以內】稅率 1.5%、第 2 級【5 戶至 6 戶】稅率 2.0%、第 3 級【7 戶以上】稅率 2.4%。

2、第 2 類房屋（起造人待銷售房屋持有 2 年以內）

全國各縣（市）一律按起造人持有年限適用相應稅率，分 2 級稅率級距。第 1 級【1 年以內】稅率 2.0%、第 2 級【超過 1 年，2 年以內】稅率 2.4%。

3、第 3 類（即非自住, 非出租, 非繼承取得共有房屋及起造人待銷售房屋持有超過 2 年之餘屋）

(1) 第 3.1 小類房屋（起造人待銷售房屋持有超過 2 年）

同第 2 類房屋，一律按起造人持有年限適用相應稅率，分 3 級稅率級距，持有年限越長，稅率越高。第 1 級【超過 2 年，4 年以內】稅率 3.6%，第 2 級【超過 4 年，5 年以內】稅率 4.2%、第 3 級【超過 5 年】稅率 4.8%。

(2) 第 3.2 小類房屋（第 3.1 小類房屋以外房屋）

分直轄市及非直轄市 2 組，各組均按房屋戶數分 4 級稅率級距，非直轄市組之戶數及稅率較直轄市組寬鬆；另各組之起始稅率（即 3.2%、2.6%）均高於第 1 類房屋之最高稅率（即 2.4%）。

在效益分析上，宋秀玲強調：第 1 類房屋稅率基準，可強化鼓勵多屋族將空（閒）置房屋轉出租之政策效果，提升租賃市場透明度，同時出租房屋稅稅負不增反減，不會發生房東將房屋稅稅負轉嫁給房客情形，希望讓房客租得到好屋。

至於第 2 類及第 3.1 小類起造人適用之稅率基準，按起造人持有年限適用相應稅率，提供建商新建住家用房屋在「合理銷售期間（2 年）」內適用較低稅率，超過 2 年之餘屋，則適用較高稅率（3.6% 至 4.8%），並按持有年限訂定差別稅率，鼓勵建商快逾 2 年時視市場情況及衡酌將負擔之房屋稅稅負，調整售價加速出售，透過房屋市場價穩量增，希望讓購屋者能買到好屋，也使餘屋加速去化。

其他房屋適用之稅率基準，分直轄市及非直轄市 2 組，針對持有多戶且未作有效利用之住家用房屋納稅義務人加重其房屋稅負擔（直轄市稅率至少 3.2%），除具空屋稅效果，並兼顧實務上房屋持有人持有坐落偏鄉地區不易出租或故鄉祖厝之 1 戶非自住房屋情形（該戶稅率酌降為 2.6%）。

財政部表示，上述 2 基準草案已辦理預告（預告期間自本年 2 月 17 日至 3 月 18 日止），將於完成預告程序、參酌各方意見後，儘速公告，供各地方政府辦理後續房屋稅相關自治法規參考，使房屋稅差別稅率 2.0 順利施行。