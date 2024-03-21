半導體出口激增46% 推動南韓3月前20天出口成長11%

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 16:50

被市場視為全球經濟「金絲雀」的南韓周四 (21 日) 公布數據顯示，3 月前 20 天出口年增 11.2%，其中半導體產品的整體出口額年增 46.5%。 進口下降 6.3%，貿易差額約 7.11 億美元。

出口做為南韓重要的經濟成長引擎，在經歷了一年的低迷之後，自去年底以來一直走上穩健的復甦軌道。此前 2 月出口額年增 4.8%，達到 524 億美元，連續第 5 個月成長。

南韓海關總署周四公布，3 月 1 日至 20 日，出境貨物量達 341.3 億美元，去年同期為 306.9 億美元。每日出口額也較去年同期成長 11.2%，達到 23.5 億美元。

3 月前 20 天，進口較去年同期下降 6.3% 至 348.4 億美元，導致貿易逆差 7.11 億美元。

出口成長主要由關鍵出口項目半導體的銷售帶動。3 月 1 日至 20 日，晶片出口成長 46.5%，達到 63.4 億美元。

半導體出口占同期南韓出口總額的 18.6%，在產業週期回升的背景下，較去年同期增加 4.5 個百分點。

半導體除外，船舶出口額年增 370.8%，達 12.7 億美元。鋼材和汽車零件的銷售額也分別成長 1.5% 和 5.2%。然而，汽車出口較去年同期下降 7.7% 至 31.8 億美元，石油產品出口也下降 1.1% 至 28.2 億美元。

按國家畫分，南韓對第一大貿易夥伴中國的出口額成長 7.5%，達到 66.4 億美元，對美國的出口額成長 18.2%，達到 66.1 億美元。

其他地區部分，對歐盟的出口成長 4.9%，達到 36.6 億美元，對越南的出口成長 16.6%，達 31.2 億美元。運往香港的貨物量激增 94.9%，達 14.6 億美元。 但對日本的出口下降了 6.8%，至 13.3 億美元。