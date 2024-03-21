武文賞辭越南國家主席！原因公布

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 14:00

越南國家主席武文賞因捲入貪腐案自請下台，越南共產黨中央委員會在周三（20 日）開會討論，同意他辭去越共中央政治局委員和國家主席的職務。

據《越通社》周三報導，越共中央檢查委員會等部門遞交的報告顯示，武文賞違反了越共黨員行為禁令，身為中央委員、中央政治局委員及中央書記處書記，未能發揮表率作用。武文賞的缺點過失對社會輿論造成不良影響，損害了黨和國家的威望。

武文賞認識到自身對越共、國家及人民的責任，向越共中央遞交了辭去各項職務的申請書，請求退休。

「根據黨和國家的現行規定，考慮到武文賞的意願」，黨中央同意他辭去中央政治局委員、中央委員、國家主席主席、國防與安全委員會主席等職務。

越南國會常務委員會在周四宣布，由國家副主席武氏映春出任國家代主席。

越南廣義省前任省長高科與現任省長鄧文明，近日因受賄落網，這些貪腐事件發生在 2011 年至 2014 年武文賞任廣義省委書記期間。

武文賞出生於 1970 年 12 月，曾任越共第十二屆、十三屆中央政治局委員，於 2021 年至 2023 年任越共中央書記處常務書記，2023 年 3 月 2 日起擔任國家主席。